Al FMI no le molesta que el dólar suba dentro de la zona de no intervención La misión que informó ayer su revisión del programa de estabilización argentino no aceptó pedidos del Banco Central para que, en caso de que el dólar toque el piso de la banda, los pesos emitidos para comprar reservas puedan ser esterilizados. De esa manera, Sandleris podría aspirar a menor volatilidad cambiaria si se ve obligado a ponerle piso. Pero el Fondo no quiere atajos