Por la supertasa, minoristas vendieron recórd de dólares en octubre

El primer mes de la política monetaria de "emisión cero" dio sus frutos y, en un contexto de encarecimiento del crédito y caída de la actividad, personas y empresas tuvieron que salir a vender dólares para hacerse de pesos en forma récord, lo que de alguna manera ayuda a equilibrar las cuentas del Banco Central.

Según el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, que elabora mensualmente la autoridad monetaria, el mes pasado se dieron dos factores que destacan por novedosos. Por un lado, las ventas de billetes del sector privado no financiero llegaron al récord histórico de u$s 1958 millones, unos u$s 300 millones más de lo que las personas y las empresas habían tenido que volcar al mercado cambiario en septiembre.

Esto no quiere decir que los argentinos hayan perdido el apetito por el dólar. En términos brutos, compraron u$s 2433 millones en billetes durante octubre, una cifra todavía alta aunque compare con máximos de u$s 5000 millones en mayo, al inicio de la corrida contra el peso. Lo que muestran los números de octubre es que familias y empresas no tuvieron espalda para comprar tanto ni para conservar lo que habían atesorado.

A la fuerte devaluación del peso en los primeros nueve meses del año, se le sumaron los efectos del "torniquete monetario", que hicieron que fundamentalmente las empresas terminen "ahogadas" por la falta de financiamiento y hayan optado por deshacerse de sus dólares para hacer frente a gastos corrientes.

Concretamente, según puntualiza el reporte del BCRA, las empresas del sector real abandonaron su tradicional rol de compradoras de divisas y terminaron como oferentes en el mercado de cambios por u$s 100 millones en forma neta. Esto, sin contar a las cerealeras que liquidaron u$s 1300 millones netos el mes pasado.

De esta manera, la cuenta capital y financiera del sector privado no financiero redujo su déficit, por un lado por menos egresos y mayores ingresos tanto de inversión directa de no residentes y de deuda financiera

"Las compras netas para formación de activos externos de residentes se explicaron por compras netas de billetes por u$s 475 millones y de divisas por u$s 689 millones", detalló la entidad que preside Guido Sandleris. Así, las compras brutas de billetes de residentes totalizaron u$s 2433 millones, cayendo en unos u$s 400 millones respecto a septiembre.

La cantidad de personas que compraron en el mercado de cambios divisas aumentó en 60.000 personas, pero la compra promedio de cada uno cayó un 19% y fue de u$s 2200.

Además, el Central detalló que el 98% de los clientes que compraron dólares lo hicieron por hasta u$s 10000, lo que representa el 41% de la compra total de billetes. Por su parte, los inversores institucionales, tanto locales como extranjeros, demandaron u$s 600 millones netos, lo que representa un tercio de las salidas promedio que se registraron desde el comienzo de la corrida contra el peso en abril de este año.

Como contracara de este fenómeno, se registró un aumento de ventas de divisas, tanto en monto como en cantidad de clientes. Respecto a septiembre se vendieron u$s 400 millones más y tomaron posición vendedora unos 20.000 clientes más que el mes anterior. "En términos de monto, los operadores con ventas superiores a u$s 2 millones en el mes, concentraron 4 puntos porcentuales más que el mes previo, en detrimento de los estratos inferiores", detalló el informe.