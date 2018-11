La suerte de los mercados emergentes no depende sólo del dólar

Entre los inversores de mercados emergentes (ME) es generalizada la creencia de que la venta masiva de activos en los ME de este año fue producto de la fortaleza del dólar: la apreciación de la moneda estadounidense, junto con el aumento de las tasas de interés norteamericanas y las condiciones más estrictas para los préstamos, succionó dinero de las divisas, de los bonos y de las acciones de ME. A medida que el dólar se disparaba, los activos de los ME se desplomaban.

Pero ese razonamiento, argumentan algunos analistas, es el equivalente a poner el carro delante del caballo. La solidez del dólar, según ellos, puede estar correlacionada con la tensión en los mercados emergentes, pero no es su causa, que defiitivametne se encuentra más "cerca de casa".

El argumento importa porque es probable que pronto entremos en un mundo de fuerzas aparentemente opuestas en el que la menor solidez del dólar teóricamente positiva para los activos de los ME coincida con la desaceleración del crecimiento mundial, lo cual definitivamente debería ser negativo.

"Decir que todo tiene que ver con el dólar es una tergiversación", señaló Bernd Berg, un analista de tipos de cambio en Woodman, una gestora de activos suiza. Él más bien menciona como causas la desaceleración del crecimiento en China; la una pérdida de confianza en los ME provocada por las crisis en Argentina y en Turquía; y el creciente riesgo de una guerra comercial entre EE.UU. y China.

"La venta masiva del verano (boreal) fue independiente del movimiento en el dólar", sostuvo, mencionando que el Dolar Index (DXY) se movió lateralmente entre junio y septiembre, mientras que las monedas de mercados emergentes caían. Desde entonces, el dólar registró alzas y las divisas de ME se mantuvieron en el mismo nivel.

Según la visión de Berg, la fortaleza del dólar y la dirección de la política monetaria estadounidense son relevantes para los activos de los ME, pero no necesariamente dominantes. Berg opina que, si los mercados están en lo correcto y si la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos el año próximo eleva las tasas menos de lo que ha prometido, esto debería sostener los activos de los ME. Pero él teme que cualquier apoyo como ese sea superado por las preocupaciones sobre el crecimiento.

"Nos encontramos en un punto de inflexión en este momento", señaló Berg. "Si el crecimiento global y, específicamente, China comienza a decepcionar, no puede ser positivo para las monedas de los mercados emergentes".

Bhanu Baweja, el subdirector de estrategia macro global en UBS, va más allá.

"Si hay algo que impulsa al dólar, es la diferencia entre el crecimiento en EE.UU. y el crecimiento del resto del mundo", comentó Baweja. "Por lo tanto, hay una correlación y no una causalidad; y creer que los ME dependen de los movimientos del dólar, realmente es subestimar los problemas de los mercados emergentes".

Baweja explicó que, ya sea medido en dólares o en moneda local, durante los últimos años en los mercados emergentes hubo un importante descenso de la producción económica y una reducción en las ganancias corporativas debido a que la naturaleza del consumo y de la inversión en el mundo está cambiando y ese cambio no beneficia el crecimiento en las economías emergentes.

Una gran parte de la inversión en EE.UU., por ejemplo, está dirigida a la propiedad intelectual y al petróleo y al shale gas, ninguno de las cuales depende de las exportaciones que hacen los ME. Lo mismo puede decirse de China mientras cambia el enfoque económico de la inversión hacia el consumo, y mientras la inversión que queda se concentra menos en la construcción que requiere enormes cantidades de materias primas y, por lo tanto, es beneficiosa para numerosos exportadores de los mercados emergentes y más en la infraestructura, particularmente en energía sustentable y protección del medio ambiente, lo cual generalmente no lo es.

El mayor problema de los mercados emergentes, afirmó Baweja, es que, en la economía global, el comercio ya no crece mucho más rápido que la producción.

Todo esto combinado, según él, explica por qué los activos de los mercados emergentes se muestran más débiles a lo largo del ciclo del dólar. "En el ciclo alcista del dólar, las monedas de los ME se debilitan y en su ciclo bajista no se aprecian. Con muy pocas excepciones, los ME se han depreciado en línea recta. Rápidamente se puede observar que ésta no tiene que ver con la solidez o fragilidad del dólar".

Un resultado obvio es el aumento del costo de capital propio para las compañías de los ME. Lo que es preocupante para las perspectivas de las acciones de los ME, afirmó Baweja, es que este efecto se ha reflejado en las valuaciones de las acciones.

"Si no se supiera que existen problemas con los aranceles y con el comercio, las valuaciones no estarían tan lejos de donde están actualmente", comentó. "Ésa es la parte preocupante: si los aranceles estadounidenses se mantienen o se afianzan, y si vemos acciones revanchistas por parte de China, no creo que eso ya esté incluido en los precios".

Todo esto debería hacer que la atención de los inversores se centre menos en la Fed y más en el Banco Popular de China (PBoC, por sus siglas en inglés). Un factor al que hay que prestarle atención es la brecha entre los spreads de los bonos corporativos con calificación AAA y los bonos corporativos con calificación AA- sobre la deuda pública, una buena señal de cuál es la capacidad que tienen las pequeñas empresas de tomar crédito. Esta brecha se ha duplicado abruptamente este año, lo cual sugiere que, al menos por ahora, el PBoC continúa comprometido con el control del exceso de liquidez del mercado, particularmente del sector financiero "en la sombra".

El problema para los inversores es si esto persiste mientras los legisladores hacen malabares para limpiar el sistema financiero y sostener la actividad económica. La voluntad y la capacidad de Beijing de sostener el crecimiento a través del estímulo fiscal deberían tener al menos el mismo impacto en los activos de los ME que cualquier decisión tomada en la Fed