Los efectos jurídicos de la corrupción

"Hay también actividades que siempre fueron ilícitas, como la corrupción, hasta calificada en una de sus variantes como herejía por la Biblia. Parece una verdad universal que la corrupción ha sido y será eterna, como debe también ser nuestra vigilancia." Gordillo Agustín A. (1)

Los hechos de conocimiento público acaecidos en los últimos tiempos nos proponen un análisis más amplio que las consecuencias jurídicas-penales que nos ilustran los comentarios periodísticos y de especialistas en la materia.

En función de los hechos mencionados trataremos de analizar sintéticamente los efectos jurídicos plenos para tratar de comprender su magnitud y consecuencias.

A los fines de graficar el análisis diremos que podemos asimilar la cuestión, con el impacto que tiene la caída de un objeto sobre la superficie de un lago de aguas tranquilas, el efecto será una superposición de círculos concéntricos que se irán extendiendo en forma cada vez más amplia en función de la dimensión del objeto y la velocidad del impacto, hasta allí ello representa una cuestión de naturaleza física, aprovechando el ejemplo lo asimilamos a las consecuencias jurídicas del impacto de los hechos de corrupción denunciados e investigados.

Diremos en principio que no abordaremos las consecuencias penales primarias ya que las mismas han sido y están siendo explicitadas en forma profusa. Si, resulta interesante analizar en principio las consecuencias administrativas de tales hechos, vemos que existen funcionarios y administrados (empresarios) que han reconocido hechos fraudulentos en licitaciones públicas durante los últimos 10 años, por tanto debemos decir que los actos administrativos motivo de las mencionadas licitaciones han sido viciados, creemos que por las magnitud de los fraudes reconocidos dichos vicios merecen la calificación de afectar de nulidad absoluta tales actos (art. 14 ley 19.549), implicando dicha investigación administrativa consecuencias jurídicas y económicas.

Ahora bien, existen también consecuencias tributarias y penales tributarias (arts. 1, 2, 3, 4,5, 6 y sgts. Ley 27.430) aparejadas con los hechos delictivos reconocidos, puesto que las circunstancias acarrean el análisis de la posible falsedad de datos contables e impositivos reflejados en los balances de las empresas intervinientes, ello supondrá no solo consecuencias tributarias para los implicados sino para los funcionarios públicos involucrados respecto a la intervención o no del organismo fiscal nacional y provincial en la vigilancia de tales empresas, es decir si durante el período materia de análisis existieron o no inspecciones fiscales y en función de ello qué resultado dieron dichas inspecciones, ya que podríamos estar en presencia de situaciones dolosas también del organismo de fiscalización por haber avalado la falsedad de los hechos declarados por los contribuyentes afectados.

Dentro de las consecuencias descriptas anteriormente, podemos agregar otras de igual o mayor magnitud que las mismas, por ejemplo podemos decir, que si las mencionadas empresas cotizan en bolsa, tanto en nuestro país como en el exterior caso Wall Street tendrán que asumir las consecuencias bursátiles que necesariamente deberán investigarse, porque si los balances presentados ante los mercados, han sido falseados, indudablemente se han falseado los datos económicos que toman en cuenta los inversionistas para la compra y venta de las acciones de las empresas afectadas, ello implicará sanciones de los organismos de contralor de los mercados bursátiles nacional e internacional ( Mercado de Capitales ley 26.831 Decreto Reglamentario 1023/13 )(2) - (Securities and Exchange Commission )(3) Comisión de Valores y Bolsa.

También resultan de aplicación a los hechos descriptos la normativa emanada de la OCDE (4) resultado de un tratado internacional al que se aspira ingresar como miembros plenos y a cuya red internacional de intercambio automático de información financiera y fiscal nos hemos ya incorporado , con efecto a partir de enero del 2017.

El BCRA ha dictado en mayo del 2014 la Comunicación "A" 5581 en el sentido del intercambio de información financiera, indicando que debe cumplirse con el documento de la OCDE denominado "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information - Common Reporting Standard."(5). (Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras - Estándar Común de Reporte ).

Asimismo y para aquellas empresas involucradas que cotizan en New York resultan de aplicación las leyes de Estados Unidos sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) y sobre la mafia o crimen organizado (RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas. (6)

La existencia de las mencionadas sanciones administrativas, también tendrían repercusiones en el derecho societario (Ley 19.550 T.O.)(7) Ya que muchos accionistas que se sintieran perjudicados por las acciones fraudulentas cometidas por las mencionadas empresas, podrían iniciar presentaciones judiciales para remediar dichos perjuicios.

Tal como hemos descripto en forma sintética de los hechos de corrupción denunciados y asumidos tanto por funcionarios como por los propios empresarios, se desprenden cantidad de consecuencias jurídicas, frente a ello tenemos un doble desafío, el primero es agotar la totalidad de las consecuencias que se desprenden de tales hechos aunque el costo sea muy alto, el segundo es asumir la continuidad empresaria a través de mecanismos de reorganización empresaria propia o de intervención de los organismos de control y reconocimiento de los perjuicios ocasionados tanto por el propio estado como de las empresas involucradas a favor del erario público, que es nada más ni nada menos que la "plata de los contribuyentes", únicos perjudicados de todas las maniobras ilícitas cometidas y únicos legitimados a su reparación mediante el recupero de sus dineros.

Debemos realizar una última reflexión sobre el tema, acerca de no caer en la debilidad propia de nuestro sistema político que a partir de los hechos ocurridos, comienza una avalancha de proyectos legislativos tendientes a legislar sobre la "leche derramada", ello conlleva al fárrago de legislación de nuestro orden jurídico sancionatorio y ocasiona luego los diferendos judiciales sobre la aplicación retroactiva de la ley o la aplicación de la ley más benigna.

En nuestro orden jurídico existen normas tales como las citadas en el presente y en especial la norma constitucional establecida en Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes,......... Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos (8).

Tanto para investigar los hechos acaecidos como para sancionar debidamente a los responsables, solamente necesitaremos debida gestión administrativa y tutela judicial efectiva por todos los organismos existentes, tanto de contralor administrativo como judicial, a efectos de determinar la responsabilidad plena sobre los actos ilícitos de corrupción cometidos, que son de "lesa humanidad e imprescriptibles ", como ejemplarmente lo ha declarado la Cámara de Casación Penal Federal en fallo IBM-DGI (9) y Cámara Federal de La Plata (10)

