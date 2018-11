El fútbol otra vez perdió frente a los violentos y la deficiente seguridad

La antológica segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca deberá esperar después de que el encuentro programado para ayer a las 17 se suspendiera por segunda vez, luego de que el ataque de hinchas millonarios al ómnibus xeneize impidiera la disputa de la definición que paralizó al mundo del fútbol.

Los incidentes del sábado desnudaron los problemas de violencia que asuelan al fútbol argentino y las fallas cometidas en el operativo de seguridad que dejaron expuestos al micro de Boca frente a una multitud de simpatizantes de River que arrojaron cascotes y rompieron los vidrios de las ventanas del vehículo, lo que lastimó a varios futbolistas visitantes.

Pablo Pérez, capitán de Boca, y el juvenil Gonzalo Lamardo terminaron con lesiones en sus ojos, mientras que Leonardo Jara y Agustín Almendra sufrieron cortes. Además, los gases lacrimógenos de la Policía para dispersar a los agresores afectaron a los jugadores de Boca, lo que les provocó descomposturas y vómitos en el vestuario.

Las lesiones y mareos de los futbolistas de Boca obligaron a la Conmebol a atrasar el inicio del encuentro de las 17 a las 18, en primer lugar, y luego a las 19.15, para que luego los clubes finalistas acordaran suspenderlo. La autoridad sudamericana de fútbol decidió postergarlo para ayer a las 17, pero el reclamo xeneize y el aval de River hicieron que se volviera a suspender, esta vez sin fecha.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, vinculó el ataque al ómnibus con los allanamientos que se realizaron el viernes en la casa del líder de la barra brava de River, Héctor "Caverna" Godoy, a quien le secuestraron 300 entradas y $ 7.000.000. También reconoció fallos en la planificación del operativo de prevención, y por esa razón le ordenó al ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, hacer un sumario interno "para determinar responsabilidades" y "ver qué cosas se pudieron hacer de mejor manera".

El accionar de la Policía porteña recibió un aluvión de cuestionamientos y sembró dudas de cara a la capacidad de garantizar el normal desarrollo de la cumbre del G20 que arranca mañana en Buenos Aires.

Tras una reunión con el plantel y el cuerpo técnico, el presidente de Boca, Daniel Angelici, avisó que reclamará los tres puntos y la consecuente obtención del título, con el argumento principal de que sus futbolistas sufrieron "la misma agresión que padecieron los de River en los octavos de final de 2015", ocasión en la que el millonario logró la clasificación.

Angelici reconoció que la intención del club es que el Tribunal de Disciplina de Conmebol "lea y dé respuesta" al reclamo que presentó sobre las agresiones que recibieron sus jugadores por parte de hinchas de River.

El presidente de River, Rodolfo DOnofrio, se mostró "sorprendido" con la decisión de Angelici, al asegurar que River acompañó a Boca en su pedido de no disputar el encuentro. "El presidente de la FIFA le dijo delante de mí a Angelici que el partido se jugaba 19.15. Yo le dije al oído que tenía mi solidaridad, que volvió a la reunión y contó la situación de los jugadores. River no quería tener ninguna ventaja. Cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es válido y no es lógico. Es en River y con gente", explicó en conferencia de prensa.