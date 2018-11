TGS invierte u$s 40 millones más en transporte

TGS extiende 25 km la construcción de su nuevo gasoducto de captación en Vaca Muerta. Inicialmente, se habían invertido u$s 300 millones y ahora se incorpora la suma de u$s 40 millones. El nuevo tramo se extenderá desde el área Rincón La Ceniza hasta el Área Los Toldos I Sur. Las inversiones podrán llegar hasta los u$s 800 millones, ya que será ampliable al compás de los desarrollos de los productores.

"Estas inversiones en Vaca Muerta significan un salto de magnitud en nuestras actividades Midstream, y ratifican el esquema de negocios planteado a los productores" afirmó Javier Gremes Cordero, Director General de TGS.