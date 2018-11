Angelici: "Ojalá la Conmebol revise y conteste todo lo que pedimos"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, pidió hoy a la Conmebol que "lea el documento" con el pedido de puntos y suspensión para River y resuelva en consecuencia luego de la suspensión por segundo día consecutivo de la revancha de final de Copa Libertadores.

"Nos convocaron a una reunión el martes en Luque, pero voy a decir hoy que la intención es que el tribunal de disciplina de Conmebol lea el documento que entregamos vía e-mail y después se resuelva", manifestó Angelici en una conferencia de prensa organizada a último momento en un hotel de Puerto Madero, lugar de concentración del plantel de Boca.

"Estoy convencido que los partidos se ganan o se pierden en la cancha, pero soy consciente de mi responsabilidad como presidente, me debo a los socios y a la comisión directiva e invocamos a todos los artículos; ojalá la Conmebol revise y conteste todo lo que pedimos", manifestó el titular de Boca.

El club, a través de un comunicado, consideró que "no estaban dadas las condiciones" para disputar el desquite ante River en el Monumental porque no hubo "igualdad deportiva". El club "xeneize" diseñó un documento que fundamentó su decisión para la suspensión del encuentro y la aplicación de sanciones previstas en el artículo 18 del reglamento de la Conmebol.

Angelici, acompañado por el entrenador Guillermo Barros Schelotto, se manifestó "triste" por una nueva postergación de la final de la Copa Libertadores el día después de los incidentes con el micro que trasladó al plantel y recibió proyectiles en la intersección de la avenida Libertador y la calle Lidoro Quinteros.

"Para el fútbol argentino esto es una tristeza. Los dirigentes lo vivimos con dolor. Era una fiesta para el fútbol argentino y unos pocos empañaron la fiesta que esperaba el fútbol argentino y mundial", señaló Angelici.

Por otra parte, Angelici dijo que no rompió "ningún pacto de caballeros" porque firmó un documento donde expresó que la final debía jugarse "en igualdad de condiciones deportivas".

Por su parte, Barros Schelotto denunció "desventaja" en el enfrentamiento ante River. "Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos en las mismas condiciones que River. Las 24 horas que vivimos no tiene nada que ver con una fiesta de la Copa Libertadores".

Y agregó: "No estábamos preparados para una final y se lo manifesté al presidente. Hace un año que estábamos con el objetivo de la Copa Libertadores, le exigimos al jugador durante un año y se lo transmitimos al presidente, no podíamos jugar".

Los delanteros Carlos Tevez, Darío Benedetto, quienes cargaron duro contra Conmebol y River, y Ramón Ábila se asomaron a un balcón del hotel, sonrientes, para saludar a los hinchas que se dieron cita en el lugar, mientras se decidió la suspensión del partido.