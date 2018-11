España alcanzó un acuerdo sobre Gibraltar y votará a favor del Brexit

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este sábado que España "alcanzó un acuerdo" sobre Gibraltar y que votará "a favor del Brexit" en la cumbre europea del domingo.

"Acabo de anunciar al Rey (Felipe VI) que España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar", dijo Sánchez en una declaración transmitida en directo por televisión. "España levantará el veto y votará a favor del Brexit".

Tras negociaciones de última hora, que amenazaban con provocar la suspensión de la cumbre del domingo, según Madrid, Sánchez saludó "una declaración política conjunta que es un texto histórico" ya que "sienta las bases por escrito de una nueva forma de abordar la relación con Gibraltar a nivel europeo".

Paralelamente desde Londres, el gobierno de Theresa May, que quiere cerrar ya la difícil salida del Reino Unido del bloque, explicó que mantuvo conversaciones "constructivas" con España, en las que intervino el propio gobierno del peñón.

"Estamos impacientes de adoptar el mismo marco para las relaciones futuras", declaró un portavoz de Downing Street en un comunicado.

"Una vez que la retirada del Reino Unido se produzca, la relación de Gibraltar con la Unión Europea pasará por España", precisó Sánchez en Madrid.

"Aspiramos sin duda alguna con los gibraltareños a una relación futura, fructífera, estrecha, ambiciosa que favorezca el desarrollo equilibrado de Gibraltar", añadió.

Madrid exigía del Reino Unido, y de sus socios europeos, un derecho de veto sobre cualquier acuerdo futuro entre la UE, Londres y ese territorio situado en el extremo sur de la Península Ibérica, reivindicado por España.

Para May, "acuerdo sin cambios"

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy tras el pacto con España para desbloquear su apoyo al acuerdo del Brexit que la posición de Londres sobre la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará".

"La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar", indicó en Bruselas antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la víspera de la cumbre para respaldar el acuerdo sobre el Brexit.

May, que acababa de concluir un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, antes de lo esperado, afirmó que "hemos trabajado en los acuerdos de retirada sobre Gibraltar con España de forma constructiva y sensible".