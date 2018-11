Más exportaciones y menos importaciones mejoran el balance comercial

La balanza comercial arrojó en octubre un saldo favorable de u$s 277 millones, pero marcó un déficit de u$s 6.175 millones en los primeros diez meses del año, informó esta tarde el INDEC.

Las exportaciones llegaron en octubre a u$s 5.354 millones y crecieron un 1,4% en forma interanual, mientras que las importaciones totalizaron u$s 5.077 millones, la cifra mensual más baja del año, con una caída del 18,2% en la misma comparación.

Un sondeo de Reuters estimaba un superávit comercial de u$s 371 millones para el Intercambio Comercial Argentino (ICA) correspondiente a octubre.

Frente a la fuerte devaluación que se arrastra en 2018, casi del 50%, los analistas consultados por Reuters esperaban que la balanza comercial fortalezca rápidamente su sesgo positivo, luego de cortar una racha deficitaria de 20 meses en septiembre.

Los superávits más importantes de octubre correspondieron al comercio con Chile que fue de u$s 221 millones; Vietnam u$s 177 millones, Argelia u$s 92 millones, Bangladesh u$s 87 millones, Perú u$s 86 millones, e Indonesia u$s 84 millones, entre otros.

Por el contrario, los déficits más pronunciados en octubre se registraron con China, u$s 321 millones, Estados Unidos, u$s 321 millones; y Brasil u$s 110 millones, destacó el Indec.