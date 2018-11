Cronista Charts: se dispara la volatilidad del petróleo a niveles de 2016

El petróleo continúa su racha bajista y acumula una caída del 34% desde octubre. El crudo paso de operar desde niveles de u$s 76,50 por barril a los actuales u$s 51,40 y así volvió a valores de 2017.

Naturalmente, el petróleo está generando debilidades en el resto de los mercados por la magnitud de la baja. Hoy cedía un 6,3%, la segunda mayor caída diaria desde 2016, sólo superada por la de la semana semana pasada que superó el 7%.

El dato no menor también es que se disparó la volatilidad a 10 días del crudo que alcanza niveles registrados en 2016, momento en que se evidenció el peor momento de la crisis del petróleo. En ese momento, el crudo se encontraba en pleno desarrollo bajista desde los u$s 110 el barril y frenó la baja en niveles de u$s 25 para reiniciar desde allí un ciclo de recuperación hasta los máximos alcanzados en octubre de este año.

El ajuste del petróleo esta generando un arrastre al resto de las bolsas. El Dow Jones estaba cerrando la semana una caída del 0,73% y un rojo del 4% en la semana. Algo similar ocurre para el índice Sp500 y para el Nasdaq, mientras que la mayoría de los mercados emergentes y europeos también evidenciaron descensos semanales.