Casero: “No estoy en contra de Macri, lo puteo en términos futboleros”

"Hiperfinits firulets”, “Muenas Nochex”, “Sans Enchuff”, son los nombres de algunas de las innumerables obras –musicales, teatrales, televisivas- que fueron jalonando su carrera. Esos nombres raros, únicos, originales, graciosos, lo definen. Alfredo Casero es todo eso, porque su talento nace de un espíritu libre ajeno a los estereotipos y a lo políticamente correcto.

Alejado desde hace unos años de la televisión, que le permitió llegar masivamente al público, el actor, humorista y músico nunca deja de ser noticia: su militancia a favor de la sinceridad y en contra de la hipocresía, a la hora de emitir opiniones, inevitablemente genera polémica. No le preocupan las repercusiones –a favor o en contra- de sus frases irreverentes en el campo de la política y lo social. Por eso se permite elogiar al gobierno de Mauricio Macri y criticarlo cuando cree que no hace las cosas bien. Aclara, sin embargo, que sus cuestionamientos son desde adentro, del lugar de alguien convencido de que el actual mandatario al menos es mejor que los que hubo antes, sobre todo que los integrantes del mundo kirchnerista, al que rechaza visceralmente. En un mano a mano con 3Días, habla, como siempre, sin pelos en la lengua.

¿Por qué pensás que tus declaraciones políticas generan tanta repercusión?

-Porque soy divino... (risas), por mi dialéctica impecable, por mi belleza interior la cual exteriorizo para que todos los seres tengan un poquito, pero sobre todas las cosas, porque soy formidable en mi manera de pensar, si hay algo innegable es eso. Todo lo demás se puede poner en tela de juicio.

¿Será que te toman como referente porque cuando hablás estás desprovisto de hipocresía?

-La hipocresía es muy cara. Hace unos días Cristina Kirchner dijo que ella no era mentirosa, que podía ser cualquier cosa menos mentirosa. Los hipócritas en el fondo te motivan para que los demás tampoco digan la verdad. Como por ejemplo cuando un tipo no te hace un trabajo y vos le decís, “pero don Coco, por qué no vino a terminar lo de la electricidad?” Y me dice, “porque tengo la muela mal”, y vos: “pero hace un mes y medio que me venís diciendo lo mismo…” Uno le cree porque le quiere creer, porque le da vergüenza decirle “don Coco, haga lo que tiene que hacer”. Vos te das cuenta de que te están mintiendo y además te llevan a que los demás tampoco digan la verdad. Por eso cuando puteo contra el gobierno de Macri no quiere decir que estoy en contra de Macri, lo digo en términos futboleros.

¿Cómo sería eso?

-Ponele que sos hincha de Boca a muerte, y cuando digo el equipo, digo el Gobierno. Vos ves que el equipo está quieto, que le meten seis goles y dice “nos metieron un gol, pero van a ver cómo alientan los muchachos”, escuchás que lo alientan pero le dicen “poné un poquito de huevo porque nos están metiendo otro gol” y pum, te meten otro gol, y pum, otro, entonces hay momentos en que los hinchas más acérrimos te van a decir “hijo de p..., poné las bolas donde las tenés que poner porque me parece que nos están cagando a pedos y nos cargan en la calle”. Entonces está el boludo que te dice “ahh… te hiciste de River por putear a Boca”, y no es así, no quiero ni ver a los de River, lo que estoy haciendo es arreglando las cosas con él. Y así en el país, hay una especie de llevar todo a lo que es el fútbol y tenemos la mentalidad netamente futbolística, lo que está absolutamente mal, dolorosamente mal. Que me digan ‘loquillo’, pero yo a las pruebas me remito. Me puedo parar delante de cualquiera y explicarle esto y no me pueden refutar fácilmente.

Según esta metáfora futbolera, ¿qué tendría que hacer Macri para que no le hagan tantos goles?

-Yo, primero, no fui para presidente. El que debe decir qué va a hacer es él, para yo poder saber de qué manera puedo moverme, pero primero tendría que haber dicho cuál era el dano. Nos subimos al barco, nos dijeron “suban todos”, y nosotros preguntábamos pero cuál era el dano y nos decían “vengan, suban y vamos viendo”, y yo digo “no… fijate antes de zarpar, fijate dónde tenemos que ir porque nosotros vamos arriba”. Y eso jamás lo tuvimos, nunca se dijo la herencia que recibimos, y después esta la transa constante, cualquiera se le acerca, le pide una cosa u otra, y se la otorga.

¿Cómo ves a la oposición?

-Nunca vi a tanta gente que quiere que al Gobierno le vaya mal para que vuelvan las cosas como ellos querían. Es absolutamente antidemocrático pretender que le vaya mal a un gobierno o que la gente se muera de hambre para que “aprenda”… Eso es de hijo de p... Hay gente que subvencionamos a la que le están metiendo en la cabeza que hay que poner bombas, que hay que matar. Vos sabés cómo empezó esto, como en la década de los 70 eran pibes que empezaron a jugar a ponerle una bomba al Ratón Mickey y rompían una vidriera y escribían ERP y terminaban haciendo cagadas más grandes porque había otros que querían mostrar quién la tenía más larga en el movimiento. Así te das cuenta cómo es esta escalada.

¿Pensás que vendrá una escalada de violencia?

- Le pusieron un caño, una bomba, al juez (Claudio) Bonadio y nadie habla de eso, que es algo muy grave. Ya está la escalada de violencia. La gente está hiper recontra violenta, cortan las calles y vienen con la cara tapada. No sé por qué en democracia tienen que ir con la cara tapada. Le quieren meter miedo, llevan palos para pegarte. El policía es el único que nos cuida y lo mandan al frente con tipos con palos. No entiendo eso.

¿Qué creés que podría pasar en las próximas elecciones?

-No voy a hablar de eso porque estoy preocupado por hoy. Creo que la gente volverá a pensar que lo que no se puede es volver a lo de antes, creo que volverá a ganar Macri y yo lo voy a votar a él, a menos que aparezca Mozart y te muestre que tiene poder de fuego. Estos tipos tienen muchísimos años peleando en el gobierno de la Ciudad que por más de treinta anos había sido dominado por el gobierno nacional que era peronista. Imaginate, ya saben cómo pelear. Aunque por ahí viene Massa con cuatro cámaras, anda con una cintita roja y se saca fotos como si fuera presidente de Titanes en el Ring, o viene Tinelli, que quiere ser presidente, como que ser presidente es un premio, no al más idóneo, sino un premio al más conocido, al que le pusiste la cámara. Eso es una porquería. Lo que creo es que tienen que solucionar las cosas, ser efectivos, que lo que hagan dure más tiempo del que van a estar en funciones, porque de lo contrario no es efectivo, y el que viene cambia todo. Así fuimos toda la vida. Nos toman de boludos y no somos boludos. Ojalá que crezca en el alma de la gente esa frase. Yo creo que soy un referente porque digo lo que le pasa a mucha gente.

¿Estás de acuerdo con que haya tantas medidas de seguridad para la próxima cumbre del G20?

-Sí, porque le tenemos que demostrar, aunque tengamos gente de mierda que lo único que hace es querer enchastrar todo, que somos un país serio. Cualquier país serio del mundo, aún el más pobre, va a poner absolutamente todo para que ningún presidente se salpique con nuestros problemas, porque eso sería una indignidad absoluta. Si hay un hecho de violencia, es pura y exclusivamente para hacerle mal a la Argentina, no a Macri. Tenemos que poner todo para garantizar la seguridad. Si tuviéramos 40 aviones los tenemos que poner todos.

¿Qué opinás de la “contracumbre” de Clacso?

-Una payasada. Un rejunte de muertos, de cadáveres políticos.

¿Percibís que tu gente cercana tiene problemas económicos?

-Mirá, tengo este problema de los repuestos de la camioneta que me tardan dos meses en venir de Alemania; estoy hecho mierda por eso. Y el otro día el perro me enganchó un cardigan que me trajo mi cuñada de Inglaterra, que era nuevito… La verdad, desde 2013 me vengo empobreciendo, todo lo que había ganado lo perdí cuando me metí contra los K, tuve todo tipo de trabas para trabajar, pero jamás viviría ni aceptaría plata del Estado. 3D