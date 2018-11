El G20 evitará críticas al proteccionismo de Trump y pedirá fortalecer el FMI

A una semana de la cumbre de Líderes del G20, el Gobierno encendió la alarma. Es que se filtraron algunas de las ideas que se están negociando entre los sherpas para incluir en el comunicado conjunto de los principales mandatarios nacionales del mundo. El borrador en cuestión advierte que, tal como ocurrió en los comunicados de este año, no habrá en el documento una defensa del antiproteccionismo. Además, se incluiría un aliento para incrementar los fondos que los países miembros aportan al FMI. Estas son dos líneas que favorecerían a EE.UU.y a la institución financiera internacional, cuyos respaldos fueron clave este año para que la administración de Mauricio Macri pudiera sortear la crisis cambiaria.

El borrador lo adelantó en su edición el diario Financial Times y desde el Gobierno no salieron a desmentirlo. Según fuentes oficiales, estas ideas que salieron a la luz se están "trabajando con todos los sherpas" y no hay "un proyecto" de comunicado, sino que esta sería una de las tantas versiones que se están redactando.

Lo que llamó la atención del borrador que se filtró es que no habría un rechazo a las políticas proteccionistas. Esa posición ya fue planteada por el gobierno de Macri en sus comunicados tras las reuniones de ministros de Finanzas del G20. El Ejecutivo evitó a tal punto la iniciativa, que ni nombró la palabra "proteccionismo" en sus declaraciones y sólo se limitó a citar los principios de la cumbre de Hamburgo del año pasado. En ese texto, la canciller Angela Merkel logró incluir una arenga a "pelear contra el proteccionismo" pero también reconoció el derecho de los países a tomar medidas defensivas en comercio ante prácticas injustas, tal como reclamaba el presidente de EE.UU., Donald Trump, por ejemplo. Hasta ahora Macri esquivó esa disputa y parece que mantendría esa línea en la cumbre de Líderes, tal como muestra el borrador que se filtró.

La exhortación para fortalecer al FMI es el otro tema que incluye el borrador y que también se vincula con las posiciones anticipadas en los comunicados de este año, previos al encuentro de Líderes. "Acordar una nueva fórmula para el cálculo de cuotas como base para un realineamiento de la participación de cuotas que resulte en un incremento en la participación de economías dinámicas en línea con sus posiciones relativas en la economía mundial definitiva", pide el último comunicado de la reunión de ministros de Finanzas. Según el borrador, en la cumbre se iría un paso más allá y se reclamaría engrosar las arcas del Fondo para tejer una red de seguridad financiera global más resistente.

La presidencia del G20 otorga a la Argentina y a Macri poder de influencia sobre los temas que se discuten a lo largo del año y también sobre aquellos que se incluirán en el comunicado conjunto. Desde el Gobierno suelen resaltar que quieren promover un comunicado corto y con lenguaje sencillo. Pero la trabas al comercio libre, justamente entre los países que fundaron el régimen multilateral, como Estados Unidos, están generando incertidumbre sobre cuál debería ser el rol del G20 y si no debiera hacer un llamado de atención.

En un informe reciente del "International Centre for Trade and Sustainable Development", Héctor Torres, ex miembro del FMI y la OMC, advirtió sobre este punto. El especialista alertó que la presidencia del G20 debería tener como objetivo, más que lograr un comunicado, abrir el diálogo para construir "un consenso en la necesidad de implementar reformas domésticas para reconciliar a la gente con el comercio y la economía interdependiente". Según el borrador, los sherpas del G20 están negociando para llegar a un comunicado conjunto, sin fuertes declaraciones contra el proteccionismo ni una defensa al régimen multilateral tan fuerte como lo fue durante la cumbre de Hamburgo de 2017.