Sin reformas estructurales no hay "milagro argentino"

La elección como nuevo presidente brasileño de Jair Bolsonaro generó una gran cantidad de interpretaciones y extrapolaciones. También, se intentó desentrañar el secreto de su éxito, al mismo tiempo que se buscaba encontrar alguna pista de lo que podría ser su presidencia en términos de políticas concretas. Dada la interdependencia de Argentina (más dependencia que inter) con Brasil, las especulaciones se extendían desde qué podría hacer el nuevo mandatario en materia de política comercial e industrial hasta asuntos de defensa y lucha contra el narcotráfico.

Algunos definen a Bolsonaro como de derecha, pero sus votantes difícilmente abracen todas las ideas y conceptos que expresó en el pasado y como candidato y que lo pondrían de ese lado del espectro político. Lo más apropiado sería definirlo como un populista; Latinoamérica se caracteriza por haber engendrado líderes populistas tanto de izquierdas como de derechas. No es cierto que haya un revival de posturas de extrema derecha o de izquierda en la región. Lo preocupante, con la excepción clara de Iván Duque en Colombia, parece ser que el populismo vuelve a tener su momentum electoral, al menos si se tienen en cuenta los resultados en los dos países más grandes: en México con López Obrador y en Brasil con Bolsonaro.

Una cuestión de particular significancia parte de la pregunta, ¿cuál es el mandato de Bolsonaro? Quienes lo votaron, lo votaron para hacer qué. Hay un consenso bastante fuerte que se trató de un triunfo del voto "anti". El presidente electo de Brasil captó los votos contra la corrupción y contra el PT (el partido de los trabajadores de los ex presidentes Lula y Dilma). Pero eso no significa que haya recibido un mandato bien definido. Tal como sucede con otros votos "anti", el mandato queda cuanto menos difuso. Y esa indefinición abarca tanto a cuestiones políticas e institucionales como económicas.

Cualquier similitud con lo sucedido con Mauricio Macri no es pura coincidencia. Quienes votaron por Macri no estaban todos de acuerdo con qué hacer con cuestiones claves como la inflación, el gasto público, los subsidios, la apertura o la libertad de mercados. Ni siquiera había un consenso claro acerca de los alcances de la herencia que dejaban los quince años previos de mala praxis. Lo que los unió en 2015 y volvió a repetirse en 2017 fue el anti-Kirchnerismo.

El presidente argentino no recibió entonces un mandato único y claro, y en esas circunstancias la agenda no estuvo definida desde el vamos. En la práctica no estuvo nunca claramente definida. Una forma de sortear la falta de ese mandato indiscutible sería mediante una mezcla de audacia y liderazgo. La agenda en tal caso se impone. Es la agenda del presidente, la del líder. Aún a costa de no seguir por completo las preferencias de la opinión pública. Otra alternativa, es irla construyendo en el día a día, a prueba y error. Pero así, lo estamos viendo en los últimos meses, también hay costos importantes en términos de respaldo de la opinión pública. En ambos casos resulta factible que aún quienes votaron por el candidato le retiren su apoyo a la gestión o que lo mantengan sólo porque no les queda otra. Tal como sucedió al momento de votar, el respaldo se explica por el "en contra de" antes que por el "a favor de".

¿Volverá a suceder lo mismo en las elecciones de 2019? ¿Y de suceder, qué podemos esperar en materia de agenda de Gobierno?

Todo parece indicar que el próximo presidente será electo bajo la fórmula del "contra de". El candidato oficial en contra de un regreso del populismo; y el candidato opositor en contra del "ajuste de Macri y el FMI". De ser así, resultará difícil que se vislumbre en forma clara y definida cuál será la agenda de quien quiera que sea el próximo presidente. Y una pregunta crucial será si habrá margen para la necesaria agenda de reformas estructurales que tiene la Argentina por delante.

Puede lucir un tanto fuera de contexto plantear en las actuales circunstancias económicas y políticas que es clave definir una agenda de reformas estructurales. Sobre todo porque aún estamos en el medio de un esfuerzo por estabilizar la macro y salir de manera más definitiva de la crisis de confianza que arrancó en el segundo trimestre del año. Un esfuerzo que por el momento no se traduce en indicadores que permitan ver con claridad que el mismo sí vale la pena. La caída del nivel de actividad tuvo su mes más crítico en octubre y no es de esperar una recuperación perceptible al menos por dos trimestres más. Lo mismo sucede en materia de inflación, la cual seguirá arrojando lecturas superiores al 45% hasta mediados de 2019.

Pero, algunas reformas estructurales se caen de maduras, como la del mercado laboral y la previsional que resultan impostergables. Hay otras más sutiles y tal vez mucho más difíciles de llevar a la práctica. Una es la reforma educativa. Pero tanto unas como otras deben enmarcarse en un modelo o estrategia concreta de desarrollo y de inserción internacional. Una definición aún más desafiante que los alcances y el contenido mismo de las reformas.

Ni el presidente Macri, en el caso que fuera reelecto, ni cualquier otro político que acceda a la presidencia podrán abandonar el esfuerzo estabilizador ni contarán con condiciones óptimas para lanzar las reformas (un mandato claro, mayorías parlamentarias, la macro resuelta, la opinión pública preparada). Pero hay ciertos lujos que nuestro país no debería seguir dándose. La estabilización macroeconómica es sólo una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento sustentable. Sin una agenda de reformas que haga de la Argentina un país más solvente y competitivo en el mediano y largo plazo, resultará difícil salir de las crisis recurrentes y del fracaso que la caracteriza, desde hace largas décadas, en materia de crecimiento económico y desarrollo social.