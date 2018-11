LADRILLO SOBRE LADRILLO

- Lanzan complejo en Colegiales

La desarrolladora Avalon Consultoría Urbana lanzó su proyecto Concepción, en la manzana ubicada entre las calles Concepción Arenal, Zapiola, Matienzo y Conesa, en Colegiales. El desarrollo, de más de 80.000 metros cuadrados, ofrecerá desde monoambientes hasta penthouses y triplex y promete convertirse en el complejo de viviendas más grande del país. Con una inversión que rondará los u$s 140 millones, el proyecto busca promover el intercambio de los residentes con 20 espacios comunes inspirados en el modelo de co-living, entre los que habrá piscinas cubiertas y descubiertas, gimnasio, circuito aeróbico, spa, sala de ensayo y de cine, entre otros. Las unidades irán desde monoambientes de 45 metros hasta penthouses de 400 m2 y el precio de venta rondará los u$s 3.000 el metro.

- Inversión en Paraguay

La desarrolladora local ABV presentó EM Las Torres furnished by Armani Casa, en Asunción, Paraguay. Con una inversión global calculada de u$s 70 millones, el emprendimiento estará ubicado en el área más exclusiva de Asunción, sobre avenida Santa Teresa, y constará de dos torres de alta gama que estarán equipadas por Armani Casa en sus amenities y áreas comunes. Con unidades de entre 100 y 400 metros cuadrados, el valor del m2 en preventa arrancará en u$s 2.100. ABV es la primera empresa de arquitectura local en sellar una alianza estratégica con la marca con sede en Milán para la decoración de distintos proyectos inmobiliarios. Actualmente, se encuentra en construcción Decó Recoleta, el primer proyecto furnished by Armani Casa de la Argentina.

- Desplome de ventas

El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos de los productos que fabrican las empresas que conforman el Grupo Construya (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), registró un derrumbe del 17,3% en la medición frente a octubre de 2017.

Al comparar con septiembre, los volúmenes registraron una caída del 9,93%. En los primeros 10 meses del año el índice acumuló un descenso de 1,6% en la comparación interanual.