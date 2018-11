"No nos divierte poner un ladrillo arriba del otro"

Martín Urgoiti y Diego Zapella son Jack Green, la desarrolladora que busca romper con las convenciones urbanas tradicionales, y las propias, ya que proyecto a proyecto se plantean desafíos que mantiene vivo su espíritu emprendedor.

Provenientes del mundo financiero, los ejecutivos no acatan paradigmas si de proyectar se trata, por lo que divertirse en el camino de cada emprendimiento es esencial para llevar a cabo su empresa.

Por su procedencia encontrarse libres de los "vicios" de cualquier actor del sector marca la diferencia en cada uno de sus desarrollos. Tras aparecer en escena de la mano de los emprendimientos corporativos hoy se lanzan a la edificación de viviendas a través de Alley, su más reciente lanzamiento.

- Qué hizo virar su negocio hacia el mercado residencial?

D.Z.: Nuestro principal negocio siguen siendo las oficinas. Sucede que cuando aparece tierra que nos parece interesante, ahí vemos cuál es el destino para ella. Así pasó el año pasado cuando participamos de dos subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y nos quedamos con dos terrenos en Recoleta, donde por la concepción de la zona no podíamos hacer otra cosa que no fueran viviendas. Pero sobre todo necesitamos divertirnos con el proceso, por lo cual no estamos cerrados ni en hacer oficinas ni en residencias.

Es así que en dos terrrenos, que pertenecían a la SIDE -sobre Sánchez de Bustamante y Billinghurst a metros de la Avenida del Libertador- que fueron subastados por unos US$ 9,4 millones, se erigirá Alley su primer proyecto residencial.

Pero para definir el porque de sus elecciones Zapella cuenta con la participación de un actor clave: "Jack Green es nuestro tercer socio imaginario, un tipo con mucha subjetividad que nos hace no salirnos de nuestro eje y que busca desarrollos con ciertas particularidades, que privilegia donde viviría o dónde trabajaría él".

Alley estará conformado por dos semi torres -una de 8 y otra de 10 pisos - que se levantará en una manzana de 140 metros de largo. Ambos se conectan entre sí por un pasaje adoquinado, coronado por un hangar que lo atraviesa de punta a punta, y que une el doble acceso que tiene al complejo.

Compuesto por un total de 105 unidades, de entre uno y tres ambientes que oscilan entre los 50 y 120 metros cuadrados, este desarrollo ya tiene más del 40% vendido a menos de un mes de su lanzamiento. Su valor promedia los u$s 4100 el m2.

Por otro lado, sobre el pasaje que diferencia a este emprendimiento se levantarán nueve casas en dúplex. Asimismo, por encima de la casas correrá un High Line -al mejor estilo neoyorkino- donde se encuentran gran parte de los amenities que priorizará su espacio aéreo abierto para mantener su carácter de pulmón de manzana.

Proyectados para ser espacios compartidos, los amenities incluyen: piscina, gimnasio, cocina, parrillas y una sala multiuso o de co-working. Cada uno de ellos busca promover la vida en comunidad, así como que sus propietarios no tengan necesidad de buscar fuera de su hogar espacios de distensión.

"Es un desarrollo súper descontracturado y que tiene cierto espíritu millennial", detalla Zapella. "Queremos que la gente sienta que llegó a su casa, y que disfrute de un edificio de mucho diseño con un microclima propio". Por otro lado destaca que al indagar en el mercado residencial les asombró ver que los edificios se vaciaban el fin de semana. "Nosotros queremos que el edificio no te eche", sentencia.

"En Alley todo se conecta, ambas calles por el pasaje, los residentes por los espacios comunitarios, la naturaleza con la urbanidad, y lo cotidiano con la sustentabilidad", remarca Zapella.

Pero si hay algo que caracteriza a Jack Green es su apuesta por la sustentabilidad, algo que es eje en sus desarrollos corporativos. En este caso se generaron una variedad de espacios verdes: en la planta baja, en la huerta comunitaria en el segundo nivel, en cada uno de los balcones de los departamentos y en la terraza de cada torre. Para ello, la incorporación de la paisajista Clara Billoch fue clave para llevar a cabo este ecosistema verde.

Asimismo, en el plano arquitectónico volvieron a elegir un estudio internacional. En este caso el proyecto lleva el sello parisino de AS Architecture Studio, que cuenta en su haber con obras icónicas como el Parlamento Europeo.

En ese sentido Urgoiti fue conceptualmente determinante "Alley es la diferencia entre hacer un edificio de departamentos y crear un espacio donde la gente quiere vivir".

- ¿Cuál es el perfil de quien, en un contexto de crisis, se anima a invertir en un proyecto residencial?

M.U: Hoy quien invierte en Alley es un individuo con el dinero en la mano. En muchos casos se trata de padres que compran una unidad para sus hijos. Este es un proyecto peculiar también en el target para el cual fue pensado. La elección no fue aleatoria. Este es un desarrollo pensado para este contexto; para que pudiera soportar este contexto.

¿Y cómo se genera un proyecto exitoso para un sector que se encuentra paralizado?

M.U: Desde el día en que nació la idea de meternos en el negocio de real estate, nos dimos cuenta que para hacer ciertos negocios menos riesgosos, los proyectos tienen que ser más caros y más sofisticados. Cuando arrancamos hace seis años en Palermo Hollywood nadie hablaba de sustentabilidad. En cambio nosotros entendimos que teníamos que tener ciertos atributos en nuestros edificios corporativos y apostamos a la sustentabilidad. No nos divierte sólo poner un ladrillo arriba del otro.

¿Cómo ve el resto del mercado?

M.U.: Si hoy sos uno más, la inversión queda postergada. El negocio de real estate en la Argentina siempre estuvo sostenido desde el lado de la oferta, la demanda consume sólo lo que la oferta le pone y no les interesa cambiar eso porque es la forma de ganar plata. Eso hoy, en un contexto de crisis, no es lo más rentable.

El puntapié corporativo

Hace seis años, Jack Green se metía en el mercado de real estate con el desarrollo de edificios sustentables e innovadores para el sector corporativo. Con Boutique Work 1, 2 y 3, comenzaron a sobresalir en el sector con inmuebles donde la sustentabilidad y el lujo se cruzaron para darle un nuevo rumbo al mercado de oficinas.

Sobre la calle Costa Rica, Boutique Work 1 2 3 buscó convertir el barrio en un verdadero epicentro laboral. Diseñado por uno de los principales estudios de arquitectura de Nueva York, FXFOWLE, reconocido por el diseño de The New York Times o el Banco Industrial y Comercial de China en Shanghái, estos tres edificios ocupan en total más de 14.000 m2 cubiertos. Allí se combinan terrazas verdes, vestuarios para ciclistas y runners, sala de reuniones, y un espacio de trabajo que llamó la atención de los inversores.

Casi al mismo tiempo proyectaron Summers, otro edificio de oficinas para cuya obra se asociaron con el jugador Sergio "Kun" Agüero. Ubicado en Soler al 5700, Summers cuenta con ocho pisos de oficinas, locales comerciales, jardines y cocheras. Su fachada fue concebida como la piel de un organismo viviente con lamas de vidrio que permiten al edificio respirar, iluminarse y captar energía solar. En su realización también fue convocado el estudio francés Architecture-Studio.

En la misma línea hoy se encuentran lanzando Hi, donde anteriormente estaba la fábrica de Quickfood. Son dos edificios de 16.000 m2 de oficinas en Panamericana, San Isidro, que estarán listos para 2020. Y proyectan otro emprendimiento corporativo donde funcionaba el Instituto Antártico Argentino en la calle Cerrito, en pleno centro porteño.

Lorena Guarino