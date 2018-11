Alejandro Bianchi, Invertir On Line: "Me gusta donde está el Merval, soy comprador"

Alejandro Bianchi, Gerente de Inversiones de invertir On Line, cree que todavía puede ser pronto. El especialista considera que a estos precios, los activos financieros se muestran atractivos pero que el piso del mercado puede demorar un par de meses más.

-¿Qué factores crees que nos hicieron llegar a esta situación?

-Arrancamos el año con un atraso cambiario importante que se arrastraba de los dos primeros años de gobierno. Este factor era algo que estaba empezando a pesar a la balanza de cuenta corriente y el hecho de que dicho ajuste se haya arrastrado en el tiempo generó un desgaste por acumulación de un año y medio con una balanza comercial negativa. Además, la alta inflación combinada con el atraso cambiario, llevo al equipo económico del Gobierno a llevar a cabo esa famosa presentación del 28 de diciembre, tratando de buscar un tipo de cambio más competitivo y un nivel de tasas menos contractiva para impulsar la economía. Lamentablemente dicha conferencia no tuvo buen timming ya que luego tuvimos un tipo de cambio más competitivo producto de la corrida cambiaria.

-La baja de tasa mientras la inflación seguía elevada fue un factor que potenció la crisis...

-Exacto. La dimensión de la devaluación estuvo influenciada en gran medida por el hecho de que habíamos bajado la tasa y a los fondos de inversión internacional que habían venido para hacer carry trade ya no les cerraba la implementación de dicha estrategia. El nivel del tipo de cambio, combinado con la expectativa de devaluación y la implementación del impuesto a la renta financiera terminó generando una salida importante de capitales que gatillo la primera parte de la corrida. La segunda parte de la corrida y salida de capitales se dio por el deterioro de los fundamentals argentinos.

-¿Y entre los factores impredecibles?

-La sequía fue una de las variables que no se podían incluir en ningún modelo. Los cuadernos también fueron otros factores que explotaron en el medio de la crisis, sumado a la volatilidad de Brasil y Turquía. Puntualmente, la sequía le quito al país 8000 millones de dólares que acentuó problema de cuenta corriente.

-A todo esto, el precio de los activos financieros colapsaron...

-Sí, lamentablemente. Se destruyó mucho valor que se había creado. Aún así, creo que en estos niveles el mercado está sobre-exagerando la crisis y veo una oportunidad. Hoy estamos jugando un partido distinto con las variables en un estado de inestabilidad. Hay que esperar a que se disipe la expectativa de devaluación y recién ahora, con este plan de bandas de flotación del tipo de cambio y tasas altas aplicada por el BCRA se empieza ver al final del túnel con el dólar testeando la parte inferior de la banda.

-¿Cómo ves la dinámica dólar tasa en 2019?

-La tasa debería comenzar a bajar y se le va a habilitar la posibilidad de que continúe bajando en diciembre cuando venga el REM nuevo y muestre inflación en descenso. Aún así veo que va a ser un proceso gradual. Hoy, estando en el piso de la banda me gusta más el dólar y recién a partir de enero me imagino una baja más importante de la tasa. Cuando eso pase, la demanda de dólares debería aumentar un poco y quizá tengamos un inicio de suba del dólar, es decir, un dólar que converja a la parte media de la banda de flotación.

-El Merval en dólares en torno a los 800 puntos. ¿Estás alcista?

-En su momento estaba optimista pensando en que el mercado podía hacer piso en 1100 dólares aunque el mercado siguió a la baja. Es muy malo que se haya quebrado debajo de 1100 puntos ya que se quebró la tendencia alcista de largo plazo. Eso implica un riesgo de que haya un retorno al pasado. Ese inicio de cambio político que inicio una tendencia alcista en 2013, se terminó rompiendo cuando el mercado quebró 1100 puntos. Si bien hay un riesgo de vuelta al pasado, también hay que definir a qué pasado podríamos estar volviendo. No es lo mismo un peronismo que un Kirchnerismo.

-Aún así ves una oportunidad...

-No sé si vamos a tener una continuidad de gobierno de esta administración pero sí me queda claro que la Argentina y la región dio la vuelta de página al populismo. Y allí es donde hay una oportunidad. Puede ser mismo una continuidad de Macri o un peronismo centrista. No imagino un retorno al populismo y eso es lo que más le teme el mercado. Me gusta donde está el Merval. Soy comprador. Lo que me asusta es que aún faltan varios meses para que se termine la recesión. Recién estamos en la primera pata del piso y el mismo va a demorarse. Mientras el mercado confirme un piso vamos a seguir viendo elevada volatilidad y probablemente oportunidades de entrada.

-Pasó la temporada de balances aunque sin mucho impacto en el precio de las acciones ¿Qué mira el mercado?

-Muchos balances tienen ganancias espectacular producto de los ajustes tarifarios. Pero también pérdidas no repetibles por la devaluación y la elevada exposición a endeudamiento en dólares. El precio ajusta en función de los balances pero también de la recuperación que se puede venir hacia adelante. Recién en el segundo trimestre del 2019 vamos a ver crecimiento económico, con lo cual, vamos a tener 6 meses en donde el mercado puede estar haciendo su figura de piso y puede haber oportunidades de compra. Primero se tiene que estabilizar el dólar y luego tiene que bajar el riesgo país. Lo primero ya paso pero lo segundo no.

-¿Y qué opinas sobre los bonos?

-Me gusta mucho la parte media de la curva soberana. Por la joroba que tiene, seguir apostando a la parte larga no tiene tanto sentido. No creo que por el solo hecho de cambio de gobierno haya un riesgo default. Es decir, no imagino un nuevo gobierno defaulteando bonos de 2020 y asuma quien asuma va a ver una continuidad.

-¿Qué bonos puntualmente?

-Me gusta el Bonar 20 (AO20), el Bonar 24 (AY24) y voy hasta el DICA. De hecho, me gusta mucho el DICA.

-¿Por qué la curva sigue tan desplazada hacia arriba?

-Hay riesgos políticos y financieros. La plata del fondo alcanza hasta diciembre de 2019 pero bajo el supuesto improbable de que Argentina no se pueda financiar con nadie más.