Cambiemos evalúa dejar los cambios en Bienes Personales para 2019

Carrió y Negri no ocultaron su malestar con el PRO

Cada vez más resignada a no poder volver a sesionar en el Congreso antes de que termine el año, la conducción legislativa de Cambiemos ya analiza el impacto que tendrá en su agenda dejar varios temas pendientes para el comienzo de las sesiones en 2019. Entre ellos, las modificaciones en el Impuesto a los Bienes Personales. Esa demora, aseguran, no tendrá consecuencias en la recaudación, pues los cambios en el tributo recién comenzarían a verse a partir de mitad de año.

"En el extremo, es una reforma que aplica recién para 2019. Como otros impuestos, los anticipos de Bienes Personales se pagan recién en junio. Nosotros entre marzo y mayo tenemos margen para completar esa sanción y el impacto es exactamente igual. Es lo mismo sancionarlo la semana que viene o en mayo", explicó ante la consulta de El Cronista un encumbrado diputado del oficialismo.

La imposibilidad de sesionar tanto en Diputados como en el Senado persistía ayer, aunque la pelea entre radicales y macristas, que escaló a niveles públicos, había sido apaciguada. Esa herida terminará de cerrarse la semana próxima, probablemente el martes por la noche, cuando se concrete una reunión que empezó a gestarse ayer entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los jefes de los bloques legislativos de Cambiemos, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado) y algunos gobernadores del radicalismo.

Allí, aseguran, quedará atrás el episodio por el Consejo de la Magistratura, y la discusión pasará por el armado político de cara a 2019. Uno de los temas que, además de la conformación del Consejo, provocó mucho malestar en las filas radicales, después de que trascendiera la intención de Frigerio de cerrar acuerdos electorales en algunos distritos con candidatos del peronismo no kirchnerista.

Ayer, mientras los ánimos se iban calmando, el diputado radical Facundo Suárez Lastra reconoció que "se quebró de alguna manera la confianza" entre la UCR y el PRO, pero consideró que "no es nada que no se arregle con un buen diálogo, buena fe y buena predisposición". "Es un traspié que vamos a superar sin ninguna duda", prometió en declaraciones a FM La Patriada.

Como sucedió en peleas previas, el radicalismo acusa al Gobierno de "negociaciones con los distintos sectores del peronismo" sin compartir información sobre esas conversaciones. "No hubo ninguna señal de alerta", observó el diputado.

Una queja similar expresó su colega de la Coalición Cívica-ARI Marcela Campagnoli. En diálogo con la AM 530, la legisladora detalló que la diputada y miembro fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, "hace más de un mes que no es convocada (a la toma de decisiones en Gobierno) como lo era antes". Por eso, Campagnoli y se quejó de que no están "participando de decisiones estratégicas" por un "enfriamiento" en el vínculo.

"Dentro de Cambiemos hay una desazón por una jugada que hace el peronismo que nosotros la vimos venir cuando se debió constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que iba a presidir Carrió y que el peronismo se unió para vaciarla", sostuvo la diputada. Al igual que Suárez Lastra, Campagnoli reconoció que ante esa situación "hay una situación incómoda", pero se mostró confiada en que la van a "superar con diálogo".