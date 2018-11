El plan de la construcción para limpiar la mancha de los "Cuadernos K"

En pocas semanas, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) renovará sus autoridades. De no aparecer a la vuelta de la esquina otros valientes para hacerse cargo, el postulante con mayores apoyos internos para suceder a Gustavo Weiss, ya tiene un plan elaborado. Obligado por las circunstancias, el abogado José Luis Crivelli diseñó, junto a un grupo de empresarios que lo acompañará, un conjunto de medidas para limpiar la imagen del sector, también de la entidad y, de ser posible, rescatar de la crisis a la actividad en su conjunto, severamente dañada por la debacle económica de este año. Y por su drástico programa de salvataje, el plan de déficit fiscal cero.

El 11 de diciembre se realizará la asamblea de la Cámara, que agrupa a 2700 empresas de todo el país. La Cámara esta estructurada básicamente en tres grupos: los constructores privados, las pymes y las de ingeniería. Estas últimas son las que están vinculadas con las obras públicas (vialidad, aguas y grandes proyectos). Se trata del sector más afectado por las denuncias de corrupción. El ex presidente de la Cámara, Ricardo Wagner, titular de la entidad entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de cobros por funcionarios del kirchnerismo. Fueron procesados los ex presidentes Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara, involucrados por Claudio Bonadio.

Entre los constructores más importantes hay consenso en el nombre de Crivelli, cuyo padre ya había sido vicepresidente de la entonces CAC. Paradójicamente, su candidatura había nacido y se consolidó antes de que se destaparan los "Cuadernos K", en agosto pasado, apenas cuatro meses atrás.

Pesada herencia

Según pudo saber El Cronista, Camarco contrataría a la consultora KPMG como auditor de compliance de la gremial empresaria. Pero no se quedará ahí. Una comisión de referentes en materia de transparencia supervisará la actividad de la consultora y de la entidad. Además, la Cámara promoverá cursos de compliance al sector.

Crivelli propondrá que cada nuevo miembro de la mesa directiva y del Consejo de la entidad, los órganos de dirección de Camarco, haga una declaración jurada de su probidad, de la no participación en hechos de corrupción. Pero quemados con leche, el documento contendrá una declaración de renuncia inmediata al cargo en caso de prosperar denuncias.

Crivelli, de extensa trayectoria en Camarco, con inversiones en el sector, es abogado de profesión. Asesor y organizador de grupos empresarios, se involucró en los programas de Participación Público Privada. No es nuevo en la faena, ni, según comenta su entorno, se hace el distraído respecto de las denuncias de corrupción. Sólo recuerdan que durante el kirchnerismo participó del Consejo de la Cámara, pero no de la Mesa, donde supuestamente se definía el rumbo político... y de los negocios. El grupo Techint, cuyos dirigentes están procesados, en su defensa del contexto de los Cuadernos K, asegura que en su momento tuvo que salir de la Mesa de la Cámara, cooptada por la estrategia de negocios. De Crivelli, se afirma que enfrentó al kirchnerismo y que una columna de opinión crítica publicada en El Cronista le valió persecución por la AFIP.

Por eso, la cuestión no menor es qué sucederá con las empresas constructoras, las involucradas, las que no, y las de pasado cuestionado. Los representantes de las empresas que participen, no deben estar involucrados en denuncias.

Las dificultades de la economía se trasladan al sector. El descrédito del país impidió hasta ahora ofertas hostiles exitosas a empresas con un valor que se deprecia aceleradamente. Por ejemplo, las denunciadas tienen que hacer frente a enormes previsiones económicas de los juicios en danza. En este diario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anticipó que las M&A eran una posibilidad para las compañías acorraladas por las denuncias. Para evitar esa destrucción de valor, el plan de "limpieza" apuntará a una modificación de las leyes de Responsabilidad Penal Empresaria, de modo tal que, a diferencia de lo actual, permita la continuidad de las empresas, a condición de pagos multas y separación de los directivos vinculados a las maniobras.

La nueva gestión también propondría la discusión pública de un nuevo marco de las obras públicas que impida los mecanismos más comunes de corrupción. Por ejemplo, un sistema transparente de reconocimiento de compromisos del Estado, como la "carta de deuda", que en los EE.UU. emite la administración ante demoras de pagos, que permite su negociación en el mercado. También una administración profesionalizada de los pagos de las obras, sujetas hoy a la discreción de los administradores. El criterio es que la depuración abarque a los dos lados del mostrador.