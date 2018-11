El vice de Bolsonaro modera sus críticas a China

El general Hamilton MourÒo, vicepresidente entrante de Brasil, espera encontrar un equilibrio en la relación de su país con China y Estados Unidos, una postura que según los analistas es contraria al enfoque más severo de su jefe, Jair Bolsonaro.

Dada la guerra comercial entre ambas superpontencias mundiales, no va a ser fácil complacer tanto a Washington como a Beijing cuando el nuevo gobierno de Brasil asuma el 1 de enero, a pesar de su tradicional diplomacia de consenso que mantiene el país.

Ese delicado proceso puede complicarse aún más por opiniones opuestas sobre China y otros problemas clave de política exterior que ya están surgiendo en la naciente administración Bolsonaro.

Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, es un gran admirador del presidente estadounidense Donald Trump y criticó a China reiteradamente durante su campaña. El ex capitán del ejército de extrema derecha ha expresado su opinión repetidas veces sobre el principal socio comercial del país y mayor fuente de inversión extranjera: "China no está comprando en Brasil; China está comprando Brasil".

El general MourÒo le restó importancia a los comentarios de Bolsonaro en una entrevista con Financial Times. "A veces el presidente tiene una retórica que no está de acuerdo con la realidad", afirmó. "China no está comprando Brasil, porque nadie puede comprar Brasil. La política exterior brasileña siempre ha sido pragmática. Tenemos que mantener el equilibrio", agregó.

La diferencia entre la visión del general MourÒo y la de su futuro jefe —cuyo atractivo nacionalista lo ayudó a ganar las elecciones presidenciales del mes pasado— son emblemáticas de la lucha interna por el control de la política exterior del país sudamericano, según explicó Matías Spektor, profesor de relaciones internacionales de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil.