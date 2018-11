Giacomini: “El ajuste fiscal está mal hecho”

Diego Giacomini llegó al Cañuelas Golf Club minutos antes de las 5 de la tarde. Había sido convocado para esa hora, para conducir la entrega de premios del torneo Argentinísimo, que -como no podía ser de otra manera dado el nombre del certamen- estaba demorado. Y mientras aguardaba por el regreso de los equipos, dialogó con El Cronista sobre la situación económica del país.

Durante la entrevista, Giacomini no ahorró en críticas hacia la gestión económica del Gobierno. A partir de un repaso de los principales indicadores, desaprobó el presente y mostró una profunda preocupación respecto al futuro. “Todos los indicadores macroeconómicos dan peor”, resumió. A continuación, un repaso de sus principales definiciones.

Inflación: Desde enero vengo adelantando que este año la inflación iba a ser mucho más alta que la de 2017. Tras la suba de metas, cuando la mayoría de economistas creía que iba a estar en torno al 17% o 18%, yo decía que iba a ser bastante más alta. Y creo que en 2019 va a ser parecida a la de 2018. Cuando se tome 2018 y 2019, la inflación va a superar la del bienio 2016-2017. Es decir, en la segunda etapa del mandato va a superior a la de la primera.

Actividad económica: Nuestro escenario base es -3% este año y -1,5% en el que viene. Y cuando se tome de punta a punta el Gobierno de Macri, uno se va a encontrar con que el nivel de actividad va a ser entre 2,5 y 3% más bajo que en diciembre de 2015. Ya ni siquiera podemos mantener esa dinámica de años impares positivos y pares negativos. Y esto es una señal que demuestra que la Argentina no puede crecer, ni siquiera mirando hacia 2020 o 2021.

>

Deuda pública: Cuando termine este mandato, el próximo Gobierno -sea del color que sea- se va a encontrar con un ratio de deuda que, en el mejor de los casos, va a estar en torno al 80%. Y ahí tenemos un problema, porque el financiamiento de u$s 57.100 millones del FMI lo que está haciendo es postergar el default. Si no estuviera el FMI, hoy nadie nos financia, porque sin un cambio de fondo, no es pagable. Y la confirmación de que no es pagable está en que no te prestan.

Mirá también Reglas que hicieron honor a nuestra historia El Abierto Argentinísimo de Golf, celebrado el viernes 9 de noviembre con motivo del 110° aniversario de El Cronista Comercial, sorprendió a los jugadores en cada hoyo.

>

Sostenibilidad de la deuda: Los países pagan la deuda con crecimiento económico. Y el mercado le presta a los países que crecen. Y Argentina no va a crecer. Para pagar esta deuda, se necesita de un superávit primario de +3%. Y si todo llega a salir bien, para dejar las cuentas en equilibrio, Macri va a dejar la mayor presión fiscal de la historia. Necesitás superávit primario y crecer. Y Argentina no da ninguna de las dos. El acuerdo con el Fondo te fija el superávit primario en 0% para 2019, y 1% para 2020, 2021, 2022 y 2023. Con eso, logrando que el Fondo te patee las amortizaciones de estos u$s 57.100 millones para el siguiente mandato, y asumiendo el rollover del 100% de toda la deuda de corto plazo, las necesidades de financiamiento rondaría los u$s 53.000 millones entre 2020 y 2023, y con el mercado cerrado y sólo los us$ 7000 o us$ 8000 millones del FMI, va a ser un escenario con mucha incertidumbre y volatilidad.

>

Ajuste fiscal: Está mal hecho, porque está construido a partir de aplicarle más impuestos a las empresas, a las pymes, a los exportadores. Y eso agobia más al sector privado, que es el que genera la riqueza y el que hace que un país crezca o no. La próxima administración va a tener que hacer un ajuste fiscal que -como mínimo- va a tener que ser un 50% mayor que este que pretende hacer Macri, que es de 2 puntos. Es decir, arriba de este ajuste va a tener que hacer otro de 3 puntos.

>

Gasto público y reforma del Estado: El gasto público en Argentina es entre 12 y 13 puntos más elevado que el promedio de la región, y la presión tributaria, unos 10 puntos. Y eso explica por qué Argentina es el único país de la región que mete gente en la pobreza. Y recuerdo que el presidente pedía que lo evalúen por cómo dejo la pobreza. La discusión más importante que debemos dar los argentinos es dónde y cuánto achicar el Estado. Hay que hacerlo para poder bajar impuestos. Si no, no va a haber inversión, acumulación de capital, ni se van a generar puestos de trabajo.