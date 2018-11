“La política ha invadido muchas decisiones de índole económica”

Minutos antes de reunirse con el equipo con el que disputaría el certámen, el economista Miguel Boggiano dialogó con El Cronista y se refirió a la situación económica que atraviesa la Argentina.

¿Qué balance haces de este 2018 en materia económica?

El año no terminó. Diciembre siempre es problemático, sobre todo desde lo político. Y más que nunca creo que la política invadió muchas decisiones que son de índole económica.

¿Te referís por ejemplo al bono de $ 5000?

Cuando ponés las tasas de las Leliq al 70%, estás acogotando a las pymes y al mismo tiempo les decís que aunque estén fundidas tienen que pagar un bono de $ 5000. El 80% del empleo lo generan las pymes, y si no podés hacer algo para no fusilarlas, el resto es demagogia. Es casi un seguro para pedirle a la CGT que no haya lío en diciembre.

¿Era esperable que el valor del dólar estuviera cerca del piso de la banda?

Demuestra que Sandleris ha cumplido a rajatabla este operativo que es absorber todos los pesos disponibles. Y lo que ha hecho es forzar a los tenedores de dólares a venderlos para hacerse de pesos, porque dejó de haber disponibles. Será sostenible mientras siga teniendo los dólares del BCRA. Porque en algún momento esos pesos que se colocan en instrumentos que rinden tasas en pesos, siempre miran de reojo el dólar. Así que en un determinado momento eso se revierte. Ahí se verá hasta dónde puede funcionar este mecanismo.

¿Están dadas las condiciones para que baje la inflación?

No lo tengo claro. Porque el plan Lebac se transformó en el plan Leliq, que hoy lo podés sostener porque está la plata del FMI. Pero en algún momento, por más que mantengas la base monetaria en cero, esos pesos van a ir a buscar dólares. Y vas a tener que emitir para pagar tus promesas de Leliq, o vas a tener que canjearlos por otro bono. Pero eso va a depender de que la inflación baje el año que viene. Y es un equilibrio tan inestable que hay diferentes condiciones que hacen prácticamente imposible de predecir dónde termina eso. Pero la probabilidad de que termine mal, con otra escapada del dólar, es alta. Y tampoco debemos pensar que el FMI nos va a respaldar indefinidamente.

¿Qué expectativas tenés para 2019?

Lo que generaba cierta esperanza era que habías tenido un salto importante en el tipo de cambio y al sector exportador lo iba a favorecer. Pero la inflación corrió y al tipo de cambio lo tiraste para atrás con las tasas de interés, así que ese motor ahora lo estás perdiendo. Me cuesta ser optimista, honestamente no sé en qué trimestre va a empezar el crecimiento, si es que vamos a crecer. Yo estoy preocupado acerca de qué puede pasar desde el plano internacional con una suba de tasas que continúa. A nivel internacional hay problemas de foco crediticio en distintos países, y en esa situación la capacidad de refinanciarse se va a volver cada vez más difícil. Y no nos olvidemos que en 2019 tenemos la plata del FMI, pero también va a haber que renovar Letes, y hay que ver qué porcentaje el Gobierno asume que va a renovar.