El Gobierno llamó a la UCR para preservar la paz y evitar un quiebre

La coalición de Cambiemos sufrió un shock de tensión ayer. El radicalismo explotó porque perdió una silla en el Consejo de la Magistratura a pesar de que (según dicen en el partido) habían advertido meses atrás al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que eso mismo iba a ocurrir. Para calmar las aguas, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llamó ayer por la tarde al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y al senador Luis Naidenoff quienes mandaron el mensaje de que no tienen "voluntad de romper" con Cambiemos.

A la defensiva. Así estaba el PRO ayer en Casa Rosada: una estrategia a la que suele apelar Macri. El jefe de Estado pidió en plena reunión de gabinete que el titular de Diputados, Emilio Monzó, explique por qué perdieron las dos bancas de la Magistratura en manos de la alianza entre el peronismo, el kirchnerismo y el massismo.

Por ese revés, ni el diputado Mario Negri (quien perdió su lugar en el Consejo) ni Naidenoff fueron a la reunión con el jefe de Estado. "Les avisamos tres meses atrás que esto iba a pasar. Se lo dijimos a Macri y a Peña y no hicieron nada. Por eso tanta calentura...", justificaban en la UCR.

El revés al oficialismo se concretó el último viernes. Los opositores sumaron 131 firmas en un documento que presentaron ante el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. En ese escrito, propusieron a Eduardo Wado De Pedro (FPV) y a Graciela Camaño (FR) como titulares. El oficialismo, que tenía pensado mantener a Pablo Tonelli (PRO) y a Mario Negri (UCR), debió aceptar la jugada opositora y quedó con una sola silla, que fue para el macrista, quedando afuera el radical cordobés. "Es desidia pura... Ni se dan por anoticiados", lamentaban ayer por la pérdida de la silla, desde la UCR.

En otra sintonía distinta, la cúpula de la Casa Rosada apuntaba contra sus socios por distintos motivos. "Ellos nos acusan de que no metimos el Consejo de la Magistratura en el paquete del Presupuesto. ¿Ahora se acuerdan? ¿Por qué no lo plantearon antes?", mencionaron en un despacho. "Ellos se quejan pero no sumaron votos para el Consejo... Acaso Gerardo Morales, que tiene un vice de Massa, no podía sumarle votos a Negri", era otra acusación.

La tercera apuntaba a un hecho puntual, por la que responsabilizan a la UCR de no haber trabajado para mantener la mayoría. Esta versión se basa en que de fondo había un acuerdo con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para aprobar la designación del juez federal Sebastián Argibay. Tanto la Coalición Cívica como la UCR no apoyaron la designación del magistrado que en 2013 había avalado un tercer mandato consecutivo de Zamora en la provincia. Al no haberse aprobado, los diputados de Santiago del Estero se sumaron a la ofensiva del peronismo y el kirchnerismo para controlar el Consejo de la Magistratura.

Otra sospecha es que la UCR está afilando los dientes para el reparto de listas en 2019. En una cumbre del radicalismo, en octubre, el titular del partido, Alfredo Cornejo, reclamó que el PRO no le ponga candidatos en los territorios correligionarios.