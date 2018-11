Luego de que el peronismo se aliara la semana pasada para arrebatarle un lugar a Cambiemos en el Consejo de la Magistratura, el ex consejero Alejandro Fargosi le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que se declare la nulidad de la designación del diputado del FPV Eduardo "Wado" de Pedro en el organismo judicial.

La semana pasada, el peronismo se alió y apeló a la misma estrategia que había usado Cambiemos en 2015 para quedarse con un lugar en el Consejo. Tal como había interpretado el diputado Nicolás Massot, jefe del bloque del PRO, cuando impulsó la candidatura de Pablo Tonelli con avales de otros espacios políticos. De igual forma, el massismo, el kirchnerismo y el peronismo cordobés se aliaron y postularon, por la mayoría, a De Pedro (FPV) y a Graciela Camaño (FR).

A raíz de esto es que ayer el ex consejero Fargosi anunció por Twitter que le pidió formalmente a los miembros de la Corte que declaren la nulidad de la elección del diputado De Pedro, y que no le tome juramento al Consejo de la Magistratura. "Acabo de pedir formalmente a la Corte que declare la nulidad de la elección del Dip. De Pedro y no le tome juramento al Consejo de la Magistratura", indicó el ex miembro del Consejo de la Magistratura en el mensaje difundido por la red social.