Sin Kevin Spacey, fracasa la última temporada de "House of Cards"

"House of Cards" llegó a su fin sin la presencia de Kevin Spacey, y eso hizo que a la última temporada de la serie política le fuera muy mal en ratings para Netflix. También ha sufrido un sinfín de críticas negativas.

La medidora de audiencia Nielsen reveló las cifras de visionado (tal como se conoce ahora el rating del streaming) de la última temporada de "House of Card"s utilizando su nueva herramienta de mediciones OTT.

Y, según estos datos, se trata de la menos vista hasta la fecha, con un promedio de 2,9 millones de personas en una semana para su primer episodio.

A modo de comparación, el estreno de la quinta temporada de la serie había logrado 4,4 millones de espectadores en el mismo período de tiempo.

Al considerar los ocho episodios de la temporada, el promedio fue de 1,5 millones de espectadores. Los 13 de la quinta habían promediado 1,9 millones.

Las cifras se colocan además muy por debajo que las de series como "Stranger Things" (15,8 millones de espectadores), "13 Reasons Why" (6,08 millones de espectadores), "Lost in Space" (6,3 millones) o la sexta temporada de "Orange Is The New Black" (5,37 millones).

En cuanto a los datos demográficos, Nielsen encontró que la sexta temporada atrajo a más mujeres que hombres, con el 54% de la audiencia de sexo femenino. La cifra representa además un crecimiento con respecto a la quinta temporada, en la que el 44% de la audiencia eran mujeres.

La medidora encontró además una caída de público joven, con apenas un 22% dentro del demográfico adultos 18-34.

El 35% de los espectadores de la quinta temporada se ubicaba entre esas edades.

Los espectadores entre 50 y 64 años, en tanto, pasaron del 19% en la quinta temporada al 27% en la sexta.

Aunque Netflix no lo reconoce, Nielsen asegura ser capaz de medir el visionado OTT en dispositivos como Roku, Apple TV, consolas de videojuegos y Smart TV, los cuales juntos representan al 75% del público OTT en los Estados Unidos.

Otro dato a tener en cuenta es que el título no aparece tampoco entre los más vistas de las diferentes plataformas de streaming alrededor del mundo en las encuestas que realizan los diferentes sitios especializados

Y si bien Robin Wright es una excelente actriz, y el personaje de Kevin Spacey es mencionado a lo largo de los ocho episodios, estos datos no fueron suficiente para agradar a la crítica y al público del programa.

Un relevamiento en los medios y de los comentarios en las redes sociales de los seguidores de las truculentas aventuras de la pareja que conformaban Frank y Claire Underwood, muestra que la mayoría también considera que esta temporada ha sido la peor.