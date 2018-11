El 44% de los empresarios decide por intuición

La gran mayoría de las empresas están en este momento trazando el plan estratégico para 2019. En esta época, los altos mandos toman las decisiones mas importantes.Y de acuerdo con un estudio, probablemente el 44% de los líderes empresarios lo hará de manera irracional.

La Universidad Siglo 21 anticipó a El Cronista los resultados de su nuevo informe Los líderes en las empresas argentinas. Allí, se observa que el 44% de los líderes no utiliza frecuentemente metodologías racionales en la fase de exploración y análisis de opciones antes de decidir sobre temas estratégicos de su empresa. Por lo tanto, están privilegiando la intuición. Además, uno de cada tres no usa métodos que aseguren la calidad de sus implementaciones, ya que no busca profundamente información de manera exhaustiva para garantizar los buenos resultados ni analiza opciones alternativas.

Aquellos directivos que prefieren usar la intuición como herramienta tienden a no seguir los métodos, procedimientos y técnicas formales para tomar una decisión estratégica. "Uno confía que en esos niveles de liderazgo hay metodologías racionales, pero no siempre es así", dice Carlos Spontón, coordinador de Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales en Universidad Siglo 21 y coautor de la investigación.

"Aquellos directivos argentinos que tengan un estilo racional pueden tomar decisiones estratégicas de mayor calidad y tienen más inteligencia de riesgo que aquellos en los que preponderen otros estilos", agrega.

Por FLORENCIA TUCHIN Mirá también El 66% de los hogares argentinos hacen sus compras en dietéticas Según el estudio Concern Monitor, el comprador de estos canales está dispuesto a gastar 17% más que la media en alimentos y bebidas. Además, estas tiendas compiten con los retailers en determinados productos como: alfajores de arroz, productos gluten free y pan integral

En el informe, se observa que cuando se trata de decisiones estratégicas, los más jóvenes son más conservadores que sus colegas de mayor edad. La generación X (36 a 50 años) y Babyboomers (mayores de 50 años) tienen mayor apetito de riesgo.

Las mujeres mostraron una mayor tendencia a consultar, buscar ayuda y consejo en otras personas al momento de realizar esta toma de decisiones, superando a los líderes masculinos en la formación de equipos multidisciplinarios y horizontales. Casi un 38% de mujeres tiene un estilo dependiente alto frente a un 31% de varones. Por otro lado, los hombres se manifestaron con una tendencia a la postergación mayor que las mujeres a la hora de decidir.

"Es importante que los líderes empresarios asuman que hay protocolos de toma de decisiones. Tienen que aprenderlos", dice el coautor de la investigación. Al poner en marcha las decisiones, Spontón recomienda que la alta gerencia las valide con los mandos medios porque son ellos los que van a comunicar a la empresa que la decisión es positiva. Y agrega: "Si no se comparte la visión con ellos, pueden sentir que es una medida autoritaria y pueden no colaborar en la implementación".