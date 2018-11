Pase de facturas entre el PRO y la UCR por el Consejo de la Magistratura

Las diferencias en Cambiemos vuelven a salir a la luz a raíz de que la UCR quedó afuera del Consejo de la Magistratura y el oficialismo perdió la mayoría. Ningún referente radical participó de la reunión de gabinete, hoy en Casa Rosada, a modo de protesta de la “impericia” a la actitud del PRO al perder el control del ente que supervisa y puede remover jueces. Pero en Casa Rosada advierten que la UCR había echado a perder un acuerdo para mantener el timón del Consejo en manos de Cambiemos.

Según esta lectura, de fondo habría un acuerdo con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para aprobar la designación del juez federal Sebastián Argibay. Tanto la Coalición Cívica como la UCR no avalaron la designación del magistrado que en 2013 había avalado un tercer mandato consecutivo de Zamora en la provincia. Al no haberse aprobado, los diputados de Santiago del Estero se sumaron a la ofensiva del peronismo y el kirchnerismo para controlar el Consejo de la Magistratura.

Entre este pase de facturas, la UCR destapó la olla ayer mediante un comunicado. En un párrafo sin medias tintas, los radicales apuntan al PRO. “Lo que nos causa sorpresa y también profundo malestar, es la impericia en las filas del propio oficialismo. Fruto de ello, se ha afectado una banca en el Consejo de la Magistratura que detentábamos desde su fundación, allá por 1998. La impericia, mala praxis y desidia política esta a la vista y no estamos dispuestos a minimizarla u ocultarla”. Por debajo, el partido que dirige el gobernador Alfredo Cornejo, apunta contra el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Después de este comunicado, la UCR siguió con su protesta y no envió ni al diputado Mario Negri (justamente quien quedó fuera del Consejo de la Magistratura) y al senador Luis Naidenoff a la reunión de gabinete. Hasta ahora, la Casa Rosada no respondió de manera oficial y de hecho no ofreció una conferencia de prensa como suele hacer cada día después de la reunión de ministros con el presidente Mauricio Macri.



Hasta ahora, el único que respondió fue el diputado Pablo Tonelli, del PRO, quien mantendrá una banca en representación del oficialismo. En declaraciones a FM Milenium, dijo que no ve “cuál hubiera sido la manera de impedir la decisión en la Cámara de Diputados” y señaló que “no se puede desconocer voluntad mayoritaria”. “Es un tema que se resolvió en la Camara de Diputados, no entiendo si hay impericia en el gobierno”, subrayó el integrante del Consejo de la Magistratura, tras criticar que las críticas se hayan hecho en público.

Toda la interna nació el viernes último, cuando los bloques de diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal y otros sectores de la oposición entablaron un sorpresivo acuerdo para quitarle a Cambiemos un lugar en el Consejo de la Magistratura, una maniobra que dejó al oficialismo lejos de tener número para remover jueces.

Los opositores sumaron 131 firmas -más de la mitad del cuerpo- en un documento que presentaron ante el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. En ese escrito, propusieron a Eduardo ‘Wado‘ De Pedro (FPV) y a Graciela Camaño (FR) como titulares, y a Vanesa Siley (FPV) y Martín Llaryora (Córdoba Federal) como suplentes.

El oficialismo, que tenía pensado mantener a Pablo Tonelli (PRO) y a Mario Negri (UCR), debió aceptar la jugada opositora y quedó con una sola silla, que fue para el macrista, quedando afuera el radical cordobés. Y como para sumar críticas del radiclaismo, el suplente de Tonelli será el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió.