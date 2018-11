Se acerca la hora de decidir la fusión: Rofex suma más acciones de Matba

Ya comenzó la cuenta regresiva para el 12 de diciembre, cuando la asamblea de Matba deberá decidir si aprueba o no la fusión con Rofex. Esto motivó a que la asamblea de Matba se pareciera a una típica reunión de consorcio, donde todos quieren hablar (unos a favor y otros en contra) y nadie alcanza a escucharse. En medio de todo esto, los rosarinos estuvieron de compras y de las seis acciones que tenían pasaron a duplicarlas en una operación de u$s 110.000 cada una, y luego se hicieron de otra más, por u$s 120.000. De todos modos, consultados ambos mercados sobre estas cifras se negaron a hacer comentarios al repecto. "Estamos trabajando para hacer un mercado cada vez más grande y mejor, explicando a cada uno de los accionistas este proceso", se limitó a decir Adrián Isnardo, gerente general de Matba. Andrés Ponte, presidente de Rofex, fue en la misma línea: "Estamos plenamente enfocados en la integración, comunicando a los accionistas de los dos mercados todos los detalles. Y trabajando en todos los procesos para alinear el funcionamiento del nuevo mercado".

Byma, convertido en una suerte de pac man, fue comprando acciones de Rofex hasta alcanzar las 31, equivalentes al 7,75% del total, convirtiéndose en el mayor accionista minoritario. El lobby de Byma para rechazar la fusión llega a tal punto de haberse reunido ya con una treintena de accionistas Matbianos para presentarles un documento donde detallan el traspié que podría tener la fusión. Las presentaciones lo realiza el trío conformado por Bernardo Mariano (nuevo director de Matba), Alejandro Berney (CEO de Caja, ascendido a CEO de Byma y director suplente de Mariano en Matba) y Rafael Monsegur, nuevo miembro en la comisión fiscalizadora de Matba como síndico titular y asesor letrado de Byma. En los próximos días se seguirán reuniendo con más accionistas para tratar de convencerlos.

El segundo mayor accionista es la Bolsa de Cereales, con el 5%, que deberá tomar una decisión estratégica que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro sobre qué postura toma frente a la fusión. En tanto, el tercer mayor accionista es el Grupo Baccarin, con el 3%, lo que incluye a todo el grupo familiar más empresas controladas. "No estoy en contra de la fusión porque sí. Estoy en desacuerdo con la relación de cambio que se propone. Con este ratio se provoca una brutal dilución a los accionistas del Matba y la extinción del poder político de ellos para el futuro. No es solamente la contingencia lo que me preocupa. Los accionistas Matba, con esta operación, pierden totalmente el poder político de la nueva sociedad, que pasará a ser ostentado por la Bolsa de Rosario. Matba queda en franca minoría societaria, con una minoría franca en directorio y con la amenaza de suscripciones futuras que diluiran aún más su capital", alerta Ricardo Baccarin, director titular de Matba.

"El tema es que no se animan a competir, entonces nos quieren destruir. Hasta cuestionan a la empresa valuadora, Columbus Zuma, lo que es medio border, por el prestigio que tiene como advisor. Pero se vienen las finales y empiezan a aparecer estas cosas. Rofex triplicó su volumen luego de 2015, operan en Rofex los principales comitentes del país y del extranjero, por lo que la confianza en el mercado es plena. Por lo tanto, sus argumentos son pobres, pero lo bueno es que ya falta cada vez menos para que se conozca la verdad", dicen los rosarinos, confiados en que la fusión se aprobará por amplia mayoría.