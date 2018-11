La Justicia de rodillas

Carlos Saúl Menem se ha caracterizado no solamente por haber sido el presidente argentino que más cantidad de años seguidos condujo los destinos de la Nación, sino también por haber encabezado uno de los gobiernos más corruptos en la historia de nuestro país. Prueba de ello es una de las graves causas iniciadas en su contra (aquella en la que se lo investiga por el tráfico ilegal de armas), que lleva más de veintitrés años de trámite sin tener aún sentencia firme.

El ex presidente, que en la causa señalada estuvo preventivamente detenido durante seis meses, se ha refugiado desde el año 2005 en los fueros que la Constitución Nacional confiere a los legisladores, ocupando desde entonces una banca en el Senado de la Nación, qué es el órgano más elegido por los ex primeros mandatarios para continuar sus carreras políticas después de terminar sus gestiones. Efectivamente siguieron ese "cursus honorum" nueve de los treinta y tres ex presidentes constitucionales que gobernaron la Argentina desde 1854. Ellos fueron Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, José E. Uriburu, Ricardo Alfonsín, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saa y Cristina Fernández.

En el marco de la causa referida, hace varios días la Sala III de la Cámara de Casación Penal -que tenía a su cargo la tarea de evaluar por segunda vez la condena anteriormente impuesta por la Sala I del mismo Tribunal a fin de cumplir con el requisito del "doble conforme", es decir, de la existencia de una condena confirmada por dos instancias judiciales-, descaradamente absolvió al ex presidente riojano por considerar que había transcurrido un "plazo excesivo e irrazonable" que impedía imponer una condena justa al investigado.

La vergonzosa decisión de los jueces integrantes de la referida Sala, no solo constituye una verdadera denegación de justicia para una sociedad hastiada de la corrupción que en las últimas dos décadas se instaló en los más altos niveles de gobierno, sino que además atenta contra uno de los objetivos más relevantes que nuestra Ley Fundamental señala en el preámbulo, cual es el de afianzar la justicia.

En nuestra Ley Suprema no existe referencia alguna a los "plazos razonables" dentro de los cuales lógicamente deban desarrollarse los procesos judiciales, y si bien los tratados internacionales sí refieren a ellos, es para asegurar a quienes han sido privados preventivamente de su libertad del derecho a ser juzgados en un plazo adecuado, y a todo imputado del de ser oído en un tiempo prudencial (Arts. 7 Inc. 5 y 8 Inc. 1 respectivamente del Pacto de San José de Costa Rica). Solo por este motivo la decisión de absolver a Carlos Menem por las dilaciones generadas en el expediente, es jurídicamente mucho más escandalosa que el extensísimo plazo transcurrido desde el inicio de la investigación en 1995.

Pero además, esta inexplicable absolución se produjo en una causa en la que quien había sido condenado en segunda instancia es nada menos que un ex presidente argentino, en la que más allá del tiempo transcurrido ya había dos pronunciamientos sobre el fondo de la cuestión, y en la que gran parte de las invocadas dilaciones se produjeron justamente durante la segunda presidencia del mismo investigado (1995-1999).

Los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación que absolvieron a Menem, tenían justamente en sus manos la posibilidad de terminar con las inadmisibles demoras en el trámite del expediente, sin embargo prefirieron dar la espalda al valor justicia, para priorizar el beneficio de la absolución a quien los había designado jueces oportunamente, invocando un argumento que solo sería válido en la medida que la causa no tuviera el grado de avance que tiene, y que además no encuentra sustento en nuestra Constitución Nacional, ni en los tratados internacionales para supuestos como el que nos ocupa.

Es cierto que la justicia tardía no es justicia, pero aquella que no llega nunca es menos justicia aún. Con jueces como los que firmaron la absolución del senador Menem, se ha dado indudablemente ésta última situación, por lo que ahora no hay ahora otra alternativa que confiar en la sensatez del máximo tribunal para que ponga las cosas en su lugar, y para que de una buena vez la sociedad toda pueda suscribir la frase con la que los abogados concluimos nuestros escritos judiciales: ¡"será justicia"!