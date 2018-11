Perdimos el camino hace una década, pero hoy podemos encontrar un sendero

En estos días se está por cumplir el 10° aniversario desde la decisión del gobierno anterior de Estatizar el Sistema Previsional de Capitalización. Para entender los efectos de tal medida, considero oportuno evaluar cómo fue la evolución de otros países de la región (Chile, Colombia y Perú) que mantuvieron su política de Estado en este tema.

En el caso de Chile implementaron su reforma en el año 1982 siendo líderes de opinión en este tema y con un importante reconocimiento mundial. Perú implemento su reforma en el año 1993 y en el caso de Argentina-Colombia en 1994. A fines del 2017 los fondos administrados por compañías de pensiones de Chile representaban el 78 % de su PBI (u$s 216 mil millones), en el caso de Colombia representaban el 23,3% (u$s 72 mil millones) y en Perú el 22,7% (u$s 48 mil millones).

En un eje de tiempo podemos estimar un crecimiento de Fondos gestionados, desde el origen del Sistema de Capitalización en Chile, de aproximadamente 2% anual promedio sobre PBI. Esta misma relación para los casos de Perú y Colombia es de aproximadamente del 1%. En Argentina con la evolución de su macroeconomía durante el 2018 (devaluación muy significativa del dólar) la ratio de crecimiento de su PBI se vio afectado negativamente en forma importante, lo que perjudica aún más su comparación con otros países.

Podemos destacar como datos estadísticos en relación con Fondos de Pensiones gestionados en Argentina, los siguiente: en el año 2000 los fondos gestionados por las compañías de pensiones representaban el 7% del PBI. En 2008, cuando se estatiza el sistema previsional, los fondos representaban el 8% del PBI. En la actualidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad representa aproximadamente el 5,8% del PBI y los fondos de las compañías de Seguros de Vida/ Retiro representan aproximadamente el 0,6%.

En cuanto a la composición (62%) del FGS los fondos están colocados en Títulos Públicos Argentinos, con lo que el futuro de los jubilados sigue dependiendo pura y exclusivamente de la capacidad de pago del Gobierno de turno, en definitiva, de sus cuentas fiscales. Dentro del FGS también hay acciones de compañías que cotizan en Bolsa adquiridas por las AFJP en su momento y que pasaron al FGS con la estatización del Sistema (en junio del 2018 representaban aproximadamente el 15% del FGS).

En cualquier escenario estamos muy lejos de los valores acumulados en otros países, los que nos llevó a tener una de las tasas más bajas de ahorro de la región (aproximadamente 14% frente a un 22% a nivel mundial).

Si bien hay mucho debate sobre el Crecimiento Financiero vs. el Desarrollo Económico de un país, el sector financiero favorece al crecimiento económico porque aumenta la productividad de las inversiones, un sistema financiero eficiente reduce su costo transaccional y en consecuencia aumenta la cantidad de ahorro destinado a inversiones productivas. En este proceso de desarrollo del sistema financiero las Instituciones no Bancarias tienen un rol muy importante como aceleradoras del proceso de crecimiento.

En la medida que las economías progresan la proporción de los bancos en el total de activos financieros decrece y aumenta la intermediación financiera especializada. Dentro de estas instituciones no bancarias las compañías de Seguro de Vida/Retiro y los Fondos de Retiro han tomado un rol protagónico en estos sistemas. En el caso de los países antes mencionados han tenido un crecimiento muy significativo en su sistema financiero teniendo como contrapartida importantes inversiones con impacto en la economía real.

En una economía como la Argentina el desafío de las nuevas políticas de desarrollo bursátil deben contemplar políticas de regulación que eviten la excesiva especulación y la presencia de inversiones golondrinas, como también lograr una mayor vinculación entre la actividad bursátil y la inversión de las empresas.

Colocación de fondos en Letras Hipotecarias

En Argentina el desafío está dado por la generación de fondos a mediano y largo plazo para ser colocados en Letras Hipotecarias que podrían cuadriplicar la base de préstamos hipotecarios otorgados por el sistema bancario. Estos procesos tienden también a darle mayor transparencia y formalidad a las distintas economías, generándose en consecuencia cierto circulo virtuoso que favorece el desarrollo y potenciar la posibilidad de cubrir necesidades de los individuos a futuro.

En la actualidad nos encontramos frente a decisiones críticas que nuevamente definirán gran parte de nuestro futuro, en el caso de Brasil pese a su crisis actual, no sería sorpresivo que emprendan una reforma previsional implementando un Sistema de Capitalización como se fue dando en los diferentes países de la región.

Si bien en Argentina no estamos en condiciones de emprender ninguna reforma estructural, en el mundo se han ido desarrollando otros esquemas/pilares para atacar las graves crisis que atraviesan los sistemas previsionales públicos y la capacidad de financiación de los diferentes países, aunque no implican una reforma como la mencionada antes y con efectos fiscales significativos en el corto o mediano plazo.

EL llamado Tercer Pilar Voluntario desarrollado con bastante éxito en países como España o Brasil son esquemas que tener cuenta. Si bien Brasil es un candidato eterno para introducir una Reforma Previsional de Capitalización (Pilar Obligatorio) ha trabajado desde el año 2002 en el desarrollo de un Tercer Pilar Voluntario con resultados muy interesantes. En la actualidad los fondos gestionados por los productos voluntarios llamados VGBL y PGBL incorporan incentivos fiscales para los individuos representan el 10% del PBI del país. No hay dudas que este tipo de modelos son perfectibles y tienen muchos desafíos por delante. Pero la gran diferencia con Argentina es que en esos países lo que se discute es la Forma de distribución de la Riqueza, teniendo el sentido común de haberla generado previamente.

Pero dada la dinámica del mundo actual con sus cambios de paradigmas (tecnológicos, robótica, crecimiento de la expectativa de vida, importantes cambios cualitativos en las características de la mano de obra demandada y a demandar, etc.) los países responsables, adicionalmente a estar mejor preparados que nosotros, muestran su preocupación por la gran incertidumbre existente y están evaluando como afrontar lo que viene, en donde sin dudas la Educación será uno de los grandes desafíos a cumplir. En tal sentido los países del Acuerdo del Pacifico (Chile, Perú, Colombia y México, todos con sistemas de capitalización) están tomando medidas para lograr un nivel de integración regional que potencia el desarrollo de sus Mercados de Capitales. Entre las que podemos mencionar la eliminación de barreras tributarias para armonizar la política tributaria de los fondos pensiones, el desarrollo de actividades Fintech y el desarrollo de proyectos de infraestructura de manera articulada.

Modelos como el chileno en donde el Sistema Previsional con Capitalización es una política de Estado con una vigencia de más de 36 años, nos encontramos con una centroderecha y una centroizquierda que de acuerdo con sus características y alternancias en el poder le han ido incorporando al sistema normativas tendientes a ir generando mayor crecimiento o normativas que acompañan mayores componentes solidarios. Pero siempre proyectando a futuro.

En Argentina el diagnóstico es claro, las tendencias muestran grandes desafíos y hay proyectos a desarrollar como la creación de un Tercer Pilar Voluntario como vehículo canalizador del ahorro de los individuos a largo plazo. No tenemos la capacidad fiscal para implementar un Segundo Pilar Obligatorio, pero seguramente ayudara entre otras medidas a poner en marcha los cambios de fondo que necesitamos para el país.

Esperemos que nuestros funcionarios y políticos tengan la madurez, compromiso, capacidad y liderazgo para implementar este tipo de proyecto, sabiendo que no hay recetas mágicas. La cultura del trabajo y del ahorro, el compromiso, el esfuerzo y la ética siguen siendo las bases claves para el desarrollo de una sociedad.