Técnicos del FMI relevaron actividad y recaudación en AFIP

En paralelo con la misión del Fondo Monetario, que estuvo hasta la semana pasada en Buenos Aires en el marco del préstamo stand-by para la Argentina, otra en concepto de "cooperación técnica" brindó asesoramiento a la AFIP y a otras dependencias públicas.

Dentro de la AFIP los técnicos del FMI se reunieron con Leandro Cuccioli y con los subdirectores del ente recaudador. Además, para ver el trabajo "en el campo" visitaron dos agencias de la dependencia: la 56 de Vicente López el jueves pasado y otra en Ciudad de Buenos Aires. La intención fue ver allí el desarrollo de las tareas, según informaron fuentes del organismo.

"Relevaron información de recaudación, cobranza judicial e hicieron hincapié en el stock de verificaciones y personal con sus funciones", sostuvo una fuente que vio a los técnicos del Fondo. Según dijo se trataba de profesionales con conocimiento del tema e información previa.

Sede de la OCDE

Mientras tanto, la AFIP fue sede para América latina de las Academias sobre Investigación de Delitos Tributarios y Financieros que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) inaugura en el mundo, en el marco del Grupo "Task Force on Tax Crimes and Other Crimes".

El primer curso de la academia latinoamericana, "Investigación de operaciones fraudulentas en materia de IVA/IBS", se dictó a lo largo de la semana pasada en la AFIP. Estuvo orientado a funcionarios públicos latinoamericanos, pertenecientes a las administraciones tributarias, ministerios públicos fiscales y miembros del poder judicial.

Esta academia de la OCDE contaba hasta ahora con dos sedes para sus cursos: una pionera en Italia y, más recientemente, otra en Kenia para los países africanos. Ahora, la Argentina se suma con la sede de la AFIP.

La capacitación para 2019 consistirá en dos cursos llamados "Foundation" e "Intermediate Programme", tendrán cinco semanas de duración y serán impartidos por expertos, fiscales y jueces en materia impositiva, delitos tributarios y financieros.