La memoria corta no ayudará si todolo que se va a discutir es el pasado

Las elecciones de 2019 van a disputarse entre tres fracciones bien diferenciadas. Mauricio Macri y Cristina Kirchner, referentes centrales de dos de ellas, ya están en la cancha y comenzaron a definir una línea de acción. La tercera es el peronismo que no quiere identificarse con la ex presidenta, quien aún debe encontrar una fortaleza competitiva. Faltan once meses para que se dirima esa batalla. Pero algunas cartas empiezan a estar sobre la mesa.

Tanto en la sesión donde se sancionó el Presupuesto 2019 como ayer, en la denominada contracumbre, Cristina Kirchner demostró que el blanco natural de sus críticas será la economía. La senadora quiere poner de su lado a todos los desencantados con la gestión Macri. Con igual propósito, su rival quiere aglutinar a todos los que no quieren volver al pasado. El punto débil de ambas estrategias es que dependen de la frágil memoria de la sociedad argentina.

Cristina embistió contra Macri por haber duplicado la inflación. Toma como válida la estadística porteña, para medir los últimos diez meses de 2015 (19,8%) contra los últimos diez de 2018 (38,2%). Usando la misma fuente, el IPC anual de 2014 también fue 38%, a causa de la devaluación que convalidaron Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega. El fogonazo inflacionario fue similar al de este año, con una diferencia no menor: no hubo factores exógenos, como la suba de la tasa de EE.UU. o la crisis de la lira turca.

Recordar estos fragmentos de nuestro pasado económico, o poner otra vez bajo la lupa la megacausa de corrupción que puso a todo el kirchnerismo en el banquillo, depende de esa memoria colectiva, a veces corta, a veces selectiva. Habrá que ver que quiere escuchar la sociedad cuando llamen las urnas.