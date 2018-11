Villegas: "No tenemos una catarata de desempleo en la Provincia"

Las cifras de empleo indican que en la provincia de Buenos Aires, y en especial en el Conurbano, el desempleo supera el promedio nacional (9,6% en el segundo trimestre). El dato no sorprende, dada la estructura productiva de la provincia, y mucho menos considerando el impacto de la fuerte devaluación del peso desde fines de abril. Al respecto, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostiene que "el momento más difícil de la macro ya pasó, aunque en la micro todavía está transcurriendo".

Aunque reconoce que la situación es compleja, subrayó que "no hay una catarata de despidos, como algunos dicen", pero advirtió que para que se genere empleo habrá que esperar seis o siete meses más. Y dijo que es partidario de un "blanqueo laboral y de flexibilizar las formas de contratación" para combatir el trabajo informal. Este es el diálogo que mantuvo con El Cronista.

- En la Provincia el desempleo supera el 10%. ¿Habrá creación de empleo en 2019?

- Diría que vamos a estar con un nivel estable de empleo los próximos seis o siete meses, y entiendo que, a partir de ahí, tendría que empezar a recuperarse. Levemente; no vamos a crecer nunca a tasas chinas. Pero lo importante es que no tenemos la catarata de desempleo que muchos presagiaban, sí estamos con situaciones que tenemos que manejar, y creo que vamos a mantenernos estables, con mejores noticias en el corto plazo por el verano. El momento más difícil de la macro ya pasó, pero en la micro todavía está transcurriendo.

- ¿Cómo atraviesa este momento la Provincia, mientras se acomoda la micro?

- Vemos tasas de interés altas y tenemos el problema de financiamiento de las pymes, que son las mayores generadoras de trabajo, con el 75% del empleo privado. El Estado tiene que estar presente ahí con líneas de crédito, para descuento de cheques, para pagar el bono de fin de año. Pero también veo un gran esfuerzo y una gran responsabilidad, en especial de las pymes, en el mantenimiento del empleo. Cuando el país crecía 3,5% en el primer trimestre, el empleo en la provincia en el primer semestre dio 0,4% positivo. En julio tuvo un bajón; agosto estuvo levemente por debajo de julio, pero en septiembre hubo 5000 puestos netos más que en agosto en el sector privado.

- ¿Qué medidas están tomando para proteger el empleo?

- Cuando empezó la crisis establecimos con la gobernadora María Eugenia Vidal un protocolo de actuación en crisis para temas de trabajo. Tenemos un mapa de calor de todos los lugares sensibles en materia de empleo, por sectores, por estacionalidad. Lo primero que hicimos fue aplicar una rogatoria de conciliación voluntaria ante un pre-conflicto, tratando de anticiparnos. Si hay un problema de liquidez para el pago de una quincena, trabajamos con FOGABA, con Banco Provincia o con Banco Nacion. Si el tema apunta a una situación de conflicto, vamos con la conciliación obligatoria, una herramienta que establece 15 días, prorrogable por otros 15 días. El tema es el Conurbano, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de problemas. En esas instancias recurrimos a una herramienta que se usa poco y es el salario de suspensión, que es el 70% del salario neto, sin prestación de tareas.

- En septiembre hubo una leve creación de empleo. ¿Ya se tocó el piso?

- Hay sectores que levantan rápidamente, agroindustria, agroalimentos, construcción a nivel privado; no la obra pública que mermó un poco, aunque la Gobernadora lo tiene como eje principal de gestión para el 2019. Y ahora estamos entrando en una etapa del año que estacionalmente da una noticia mejor en materia de empleo por el turismo, entre otros sectores.

- Es más difícil recuperar el empleo industrial...

- En el corredor Norte, que va de Del Viso a San Nicolás, donde están las alimenticias, las automotrices, más al norte hay químicas y todo el complejo siderúrgico, el desempleo aumentó 3,6% desde fin de 2015. Esto fue por la caída de demanda de Brasil y es el sector que más relación tiene con el comercio exterior.

- ¿Por qué es tan difícil reducir el trabajo en negro?

- Porque siempre se buscó combatirlo con diseños de corto plazo.

- ¿Qué incentivos deberían ponerse para tener éxito?

- Para atrás, hay que dejarlo como está, no lo podés reparar. Si querés multar, fundís a las pymes. Después hay que ir por sectores. En la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en el área periurbana, que es frutihortícola, para sacar un acuerdo de corresponsabilidad gremial y reglamentar el contrato de mediería. Eso va a permitir blanquear 80.000 puestos de trabajo, sin pasar por ninguna instancia legislativa.

- ¿Qué temperatura muestra el mapa de calor de empleo en la Provincia?

- Ésta pregunta me la hizo la Gobernadora hará un mes y le dije que si se mantiene esta situación de estabilidad y empieza a bajar la tasa, que es lo que está sucediendo, no esperamos una profundización de la situación. La tormenta toca tierra a mitad de noviembre pero hay que ver el grado en que llega. La verdad es que lo que podría haber sido un huracán, es una tormenta fuerte pero no hay el desmadre que se podía haber dado.

Reforma laboral

"En la Argentina conviven un decreto de 1933, que es el que habla de la jornada laboral, con la sociedad del conocimiento y la Industria 4.0", sostuvo Marcelo Villegas, para argumentar la necesidad de trabajar en el marco normativo de las relaciones laborales.

Villegas recordó que la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), sancionada en 1974, "tal como está no sirve, pero si uno mira atentamente esa ley nunca fue reglamentada. Entonces, vía reglamentaria podría actualizarse, por supuesto, siempre cuidando que lo reglamentario no cambie el espíritu de la ley". También están vigentes las leyes 23.551/88 de Asociaciones Sindicales y la 14.250/53 de Convenciones Colectivas, que podrían reglamentarse.

"La Argentina tiene que darse la posibilidad de reformar su legislación laboral. Yo tomaría la ley de Blanqueo Laboral, que está bien escrita; también la Agencia de Tecnología Médica, la ley ART ya está, y queda la reforma laboral propiamente dicha, que no va a salir en el corto plazo", planteó Villegas. Y agregó: "Hay que trabajar sobre un modelo alternativo, aggiornar las leyes vigentes vía reglamentación, con acuerdos políticos y con los sindicatos".