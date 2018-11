Hacienda usa ventana del mercado para achicar deuda con los bancos

Llega diciembre y, con el último mes de año, un vencimiento de deuda por u$s 3700 millones. Se trata de parte del repo tomado con bancos que había anunciado Luis Caputo en enero de 2017, cuando era ministro de Finanzas. Así, a pocas semanas de tener que afrontar este pago, en Hacienda están abocados a negociar con las entidades su renovación parcial, menor a los u$s 1900 millones previstos en el programa financiero.

De acuerdo a los presentado por el Ministerio a cargo de Nicolás Dujovne, del vencimiento por u$s 3700 millones del repo el programa contemplaba financiar u$s 1900 millones. "Ya logramos que los bancos tengan una sensación de escasez (por la diferencia entre montos)", sostuvo una alta fuente oficial. "Hace unos días colocamos Lecap a 18 meses por encima de lo que contemplaba el programa. Entraron unos u$s 750 millones ahí y pensamos usar eso para cancelar una porción adicional del repo", agregó.

No obstante, como están en pleno proceso de negociación con los bancos prefieren no dar detalles de cuánto finalmente se concretará refinanciar y cuánto se cancelará de los u$s 3700 millones.

En este aspecto, los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (que por ahora no se pasan a pesos y sólo se utilizan para cancelar deuda en moneda extranjera), sumado a la renovación mejor a la esperada de Letes (y colocaciones de Lecap) juegan un rol clave.

El programa financiero preveía para la última parte del año refinanciar un 50% de las Letes en dólares. Sin embargo, entre las colocaciones de septiembre y octubre (entre lo que se contabiliza también la deuda nueva en pesos) se logró rollear un porcentaje mayor, en torno a 108%, contabilizaron en el Estudio Broda.

Una opción es comenzar 2019 con un saldo de caja mayor al estimado inicialmente por u$s 5400 millones. Pero también la holgura por arriba de la prevista, por más de u$s 4000 millones en los últimos meses, llevó a que en Hacienda decidieran apostar a cancelar un monto superior a los u$s 1800 millones previsto del repo. En 2019 vencen otros u$s 2900 millones de esta deuda con bancos.

La fuente oficial señaló que también en China el Gobierno consiguió una línea de financiamiento que da mayor holgura y, por lo tanto, el cierre del año actual es "atípico", calificó, por el "alto nivel de liquidez en las cuentas". De esta manera, están más "administrando activos, que pasivos", dijo.

Si bien la fuente no especificó la razón de por qué se está buscan renovar menos que los previsto en el plan original, en el mercado aseguran que se trata por un tema del margin call, es decir, la garantía de estos préstamos. De hecho, por estos créditos de los bancos el interés pagado es de Libor más 250 puntos básicos, una tasa baja cuando se compara con otro tipo de endeudamiento. No obstante, deber un monto significativo y que se activen las garantías implicó determinadas erogaciones.

A mediados de agosto de este año salieron de las reservas internacionales unos u$s 500 millones que, de acuerdo a fuentes de la negociación, se debió a la venta de dólares del Banco Central al Tesoro para afrontar un pago.

Otra fuente, de un banco, había explicitado que ese pago se trató de un margin call, es decir de la activación de una de las condiciones acordadas con los bancos prestamistas, había publicado El Cronista en ese momento.

El repo fue anunciado por Caputo en enero de 2017 por u$s 6000 millones con Santander, BBVA Francés, Citi, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank y Nomura. Se puso en marcha en junio del año pasado en tres tramos de u$s 2700 millones, u$s 1500 millones y u$s 1800 millones, respectivamente.

La garantía se compuso con bonos soberanos que, ante la baja de precio en medio de la reversión de flujos, implicó que la diferencia Hacienda la debía cubrir mediante emisión de nuevos bonos (a una tasa elevada) o con dólares.

Letes ajustables por CER

Incentivados por el "buen momento" en el mercado, según surge de los resultados de las últimas emisiones de Letes y ante una perspectiva de menor inflación, en Hacienda decidieron reflotar deuda atada a CER: emitirán mañana una Letra en pesos ajustada por CER a un plazo de 91 días con vencimiento 22 de febrero 2019 (también una Lecap con una tasa mensual de 4%).

"En esta oportunidad se ha decidido incluir una Letra en Pesos Ajustada por CER en el marco de una estrategia global que contempla, entre otros objetivos, el de reducir el número de formatos de instrumentos de deuda pública en el mercado local, para concentrarse en instrumentos en pesos nominales y en pesos vinculados a la inflación", detallaron.