Sturzenegger rompió el silencio y  apuntó a un alto funcionario del Gobierno

El expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger dio en los últimos días una charla en la Universidad de Harvard, en la que contó detalles de su interna con la Jefatura de Gabinete.

Según publica hoy el diario BAE, Sturzenegger apuntó directamente contra Marcos Peña, a quien acusó de "haberle impedido ejecutar una política monetaria más dura que, según su visión, le habría permitido obtener mejores resultados en su cruzada contra la inflación".

En su disertación -cuenta el diario- el extitular de la autoridad monetaria relató que debía acudir regularmente a la Casa Rosada a defender su gestión, lugar donde lo esperaba el jefe de Gabinete con sus siete asesores económicos.

"Yo no entiendo nada de economía pero el resto de las personas que están en esta sala me dicen que no hay que hacer lo que vos decís", cuenta que lo desafiaba Peña en esos encuentros.

Mirá también Banco Provincia anunció ganancias acumuladas por $ 5.273 millones Así lo anunció su presidente Juan Curutchet, quien precisó que la entidad registró un saldo favorable de $ 319 millones en octubre. "Los buenos resultados nos permiten extender los descuentos", confió.

Sturzenegger, que no hablaba públicamente desde su renuncia el pasado 14 de junio, se desligó del fracaso de su estrategia para bajar la inflación y cargó la culpa contra el círculo íntimo del presidente Mauricio Macri.

De hecho, el 28 de diciembre de 2017, fecha conocida como "28D", fue el punto culmine de la tensa relación. Ese día el jefe de Gabinete, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, presentaron junto a Sturzenegger una "recalibración" de las metas de inflación.

En medio de una fuerte desconfianza que se generó a partir de ese día y una consecuente corrida cambiaria, Federico Sturzenegger terminó renunciado a la presidencia del Banco Central.

Fuentes cercanas a Sturzenegger afirmaron en ese momento a El Cronista que el economista estaba "cansado y frustrado" por no poder controlar el tipo de cambio, aunque desde la entidad aseguraron que no esperaban la decisión.