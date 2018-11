Ara San Juan: Macri aguarda datos sobre las causas del hundimiento

Tras el mensaje de este sábado, en el que instó a investigar las causas del hundimiento del ARA San Juan, el presidente Mauricio Macri no volvería a ocupar la agenda con el naufragio. Mientras, esperará que el Ministerio de Defensa entregue la próxima semana un informe con respuestas sobre la tragedia. La jueza a cargo de la investigación, Marta Yáñez, dijo que no evalúa reflotar el submarino.

La empresa que encontró al ARA San Juan, Ocean Infinity, entregaría entre hoy y mañana 67 mil fotos de la nave hundida a 907 metros de profundidad. Con este material, que llegará a manos de la jueza y también del Presidente, especialistas diagramarán un modelo en tres dimensiones del barco. La magistrada a cargo de la investigación sostuvo que así se podrá construir en tierra "una suerte de maqueta que permita dar paso a eventuales pericias de acuerdo a las especialidades múltiples que tiene la cuestión naval en sí".

Macri no tiene agenda ejecutiva hoy. Ante la consulta de El Cronista, en el Gobierno sostienen que su actividad no estará relacionada con el ARA San Juan, a lo largo de esta semana. En tanto, el ministro Aguad mantendrá el diálogo con los familiares de las 44 víctimas que murieron hace un año.

En cambio, el Presidente espera que la próxima semana un informe que concluya las causas del naufragio. Macri dijo en un mensaje audiovisual que "ahora se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad; es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y a sus familiares". De hecho, el jefe de Estado decretó tres días de duelo.

Ahora la Casa Rosada espera por el informe de la comisión de expertos que integran Adolfo Trama, Alejandro Kenny y Jorge Bergallo. Este último es padre de una de las víctimas y este domingo planteó que prefería que no refloten la nave. En el Gobierno advertían que no hay antecedentes sobre semejante maniobra con un submarino hundido a 900 metros. "No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", reconoció este sábado el ministro de Defensa, Oscar Aguad. La magistrada por ahora no evaluaba esa opción.

Entre las fuentes vinculadas con la investigación, no querían adelantar hipótesis. Pero reconocían que la reparación de Tandanor a la nave no había sido la causa del accidente. En tanto, analizaban las ordenes que no tomaron los superiores antes de la implosión del ARA San Juan: ¿el submarino debía volver a tierra o los tripulantes debían abandonar la nave? Estas son algunas de las preguntas que intentará responder la magistrada así como expertos navales.

Por su parte, ayer el jefe de la Armada, José Luis Villán, se reunió en Mar del Plata con familiares de las víctimas. En el Gobierno esperan que el contacto se mantenga vía Defensa y Armada, mientras que el Presidente retomaría el caso cuando reciba el informe de los expertos, la próxima semana.