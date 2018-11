"Por la recaudación, al Estado Nacional el bono de fin de año le va a salir gratis"

Esta semana, el Ejecutivo salteño envío a la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2019. Seguramente sea motivo de envidia para Nicolás Dujovne: no se prevé necesidad de financiamiento, no se recorta la obra pública y la provincia tiene equilibrio fiscal. En una charla con El Cronista, Emiliano Estrada, el ministro de Economía de la gestión de Juan Manuel Urtubey defendió esa iniciativa y la decisión del gobierno salteño de respaldar la sanción del Presupuesto de la administración de Mauricio Macri. Pero negó que su provincia evalúe dar un bono de fin de año a los estatales.

-Los senadores salteños apoyaron al presupuesto nacional. ¿Era el camino que había que seguir tras el acuerdo con el FMI?

-El presupuesto es una herramienta fundamental de gestión de cualquier gobierno. Además de la necesidad institucional, era necesario por una cuestión práctica: si no se aprobaba se prorrogaba el de este año. Así se mantenían las partidas y se le daba discrecionalidad al Jefe de Gabinete por más de $ 1 billón. Por eso nos parecía lo mejor acompañar.

-Nación acaba de anunciar un bono de $5000. ¿Cómo van a afrontarlo?

-Me resulta extraña la intromisión en las finanzas privadas de las empresas que planteó el Gobierno. En el caso de las provincias, la mayoría tenía déficit fiscal el año pasado. En Salta era importante, y se resolvió este año. Las provincias se venían acomodando. Creo que incitar a esta erogación va a complejizar más la situación.

-¿Salta va a dar el bono?

-No, el gobernador planteó la imposibilidad de que Salta se haga cargo de este bono, que además no resuelve nada. Queremos trabajar sobre la próxima paritaria, para dar un aumento que perdure en el tiempo y sobre el nivel general de sueldos. Además, si ese bono va a tributar impuesto a las Ganancias, al Estado Nacional le va a salir gratis por la recaudación que obtenga. Por otro lado, el peso salarial en el gasto público nacional no supera el 15%. Para las provincias se ubica entre el 40 y 50%. Entonces el bono no tiene el mismo impacto para todos.

-La devaluación, por su impacto en las exportaciones de las economías regionales, ¿ha tenido algún efecto positivo para la provincia?

-A nivel fiscal complejiza mucho los servicios de la deuda. Teníamos previstos $ 2000 millones y casi que lo duplicaremos. Por otro lado, las economías regionales no reaccionan de la misma forma que el complejo cerealero, son planes de largo plazo. Entonces no tuvimos un impacto positivo en el corto plazo. Sí en el turismo, ya que esperamos más turistas en la provincia debido a que el país está más barato.

-¿Qué opina del plan monetario del gobierno? ¿Dio la tecla para contener al dólar?

-Los economistas argentinos pecamos al mirar el corto plazo. La situación fiscal y financiera del Gobierno no es sustentable a mediano plazo: hay una contención del precio del dólar a costos altísimos, por las elevadas tasas. Hay que prestar atención al déficit cuasifiscal, que la mayoría no lo mira. Pero lo que sucede hoy es producto de ese déficit, que se engendró en el Banco Central.

-¿Hasta cuándo estiman que habrá recesión?

Estos niveles de tasa profundizan la recesión. Además observamos que las cadenas de pago se están cortando. Esto, sumado a la incertidumbre del año electoral, puede generar una retracción que haga que el primer semestre de 2019 siga siendo complejo. El campo puede dar buenas noticias, pero no tendrá un impacto generalizado en la calle.

-¿Qué potencial tiene el litio en la provincia? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo?

-Hay un gran potencial. Tenemos muchas empresas que están explorando y que empiezan a invertir. El sector minero demanda trabajo muy calificado y mucha mano de obra. Por el momento, todas las iniciativas son privadas.