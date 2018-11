El campo apuntala la reactivación con u$s 3000 millones hasta marzo

Más allá de los excesos hídricos derivados de la tormenta del pasado fin de semana, y que pueden dejar pérdidas en algunos lotes tanto de la campaña fina como gruesa, se mantiene firme la apuesta compartida por Gobierno y analistas de que la recuperación de la economía se dará en el primer tramo de 2019, de la mano del campo.

ý¦ýEs más, sin descuidar la ilusión de que la campaña agrícola 18/19 repunte fuerte tras el castigo de la sequía previa, hoy hay entre u$s 3000 millones y u$s 3500 millones que podrían ingresar al país hasta marzo. Eso si se tienen en cuentan las exportaciones de trigo nuevo que comenzarán a cobrar fuerza el mes próximo y el remanente de soja (más ajustado que otros fines de año por efectos de la sequía previa) que puede, o no, destinarse al exterior en los próximos, y algo de maíz.

ý¦ýSe estima que en los campos hay un remanente de casi 6 millones de toneladas de soja, valuadas en torno a u u$s 2200 millones. Analistas consideran factible que al menos parte de ese volumen guardado sea exportado sin procesar y más si la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue sin solución.

ý¦ýBeijing no puede frenar las importaciones del poroto y se volcó de lleno a Brasil para conseguirlo. Así en octubre pasado, China se llevó el 96% de la soja brasileña exportada. Si bien la siembra gruesa se aceleró y se prevé que esté disponible hacia principios de enero, la soja disponible en Brasil es más que acotada, por lo que los chinos buscan la soja que queda en Argentina como "empalme".

ý¦ýSi ese volumen se exporta sin procesar en el próximo trimestre, aportarán unos u$s 2200 millones, en un cálculo teórico. "Los stocks físicos de soja sin comercializar presentan una caída muy marcada respecto al año pasado (21 milloens de toneladas). Hasta marzo, quedan tentativamente 5,9 millones de toneladas", planteó a El Cronista Eugenio Irazuegui, analista del área de Research de la corredora Zeni.

ý¦ýA partir de diciembre, comenzarán con fuerza, los embarques del trigo nuevo y que, si por razones estacionales y por el panorama global del trigo (con caídas productivas en otros países) permitirán colocar en el exterior entre 5 millones y 6 millones de toneladas del cereal, indicó José Frogone, de la corredora Cortina Beruatto. Ese volumen representa cerca de u$s 1100 millones.

ý¦ýIrazuegui coincidió en que entre diciembre y marzo, las exportaciones de trigo "crezcan considerablemente" en el primer trimestre 2019. En tanto, el analista de Zeni comentó que el panorama para el maíz es diferente, dado que los exportadores prácticamente adquirieron casi todo el saldo exportable de la campaña actual. por eso entre diciembre y febrero se prevé embarcar solo 205.000 toneladas.

ý¦ýCon la entrada de la nueva cosecha, desde marzo, las ventas al exterior se aceleran y, para ese mes, se anticipan embarques por al menos 1 millones de toneladas de maíz, valuadas en unos u$s 161 millones.

ý¦ýEn tanto, para la nueva cosecha de soja, al pasado jueves, ya se anotaron exportaciones de 3,63 millones de toneladas para embarque de marzo en adelante, que representan otros u$s 1300 millones.

Reafirman números

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo sin cambios sus estimaciones de producción para la campaña 18/19, que puede dejar 125 millones de toneladas, al contrastar que si bien hubo zonas productivas que quedaron con anegamientos o inundaciones, otra parte importante del área productiva (como Córdoba) se vio beneficiada por las lluvias y ahora cuenta con humedad adecuada para avanzar con la siembra de soja y maíz.

ý¦ýLa entidad porteña indicó que la cosecha de trigo ya avanzó sobre el 16% del área y acumula 1,9 millón de toneladas recolectadas.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) planteó atención a los excesos hídricos y volumen de trigo, mientras consideró que para la soja habrá lotes que deberán replantarse dado los más de 100 milímetros que llovieron en la zona núcleo.