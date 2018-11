Hay 67.000 fotos y filmaciones de los restos del ARA San Juan

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez confirmó hoy que la empresa Ocean Infinity le informó que dispone de 67.000 fotos y filmaciones del submarino ARA San Juan captadas por el buque Seabed Constructor.

La magistrada, a cargo de la causa judicial por la desaparición de la nave, explicó que en principio se peritará todo ese material en procura de establecer qué sucedió con el submarino.

En diálogo con TN Todo Noticias, dijo que recién después de ese paso, y en caso de considerarlo necesario, ordenaría la recuperación del ARA San Juan, operación que -resaltó- será "muy difícil y muy costosa".

Yañez aclaró además que "hay que ver si se lo puede rescatar sin dañarlo", ya que en ese caso se estaría dañando la prueba.

Más temprano, el ministro de Defensa Oscar Aguad remarcó hoy que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito.

"Me preguntaron por medios técnicos para reflotar el submarino y la respuesta es que Argentina no cuenta con medios técnicos para reflotar el submarino, y no debe haberlos en el mundo, para traer de 900 metros de profundidad una mole de 1300 toneladas de peso. Eso he dicho y lo reafirmo", remarcó en una entrevista con Radio Mitre.