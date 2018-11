Para el Gobierno, “no hay posibilidades técnicas" para rescatar el ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, remarcó hoy que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino ARA San Juan del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito.

"No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas. Hay pícaros que dicen estas cosas aún sabiendo que no se puede hacer. No se puede jugar así con el dolor", señaló el funcionario en diálogo con radio Mitre.

El submarino fue hallado el viernes a la medianoche, después de un año y dos días de extravío, a 907 metros por debajo de la superficie del mar.

"No voy a crear la expectativa que se puede reflotar, porque no se puede y lo asumimos de esta manera", afirmó.

En este sentido, Aguad precisó que no se trata de un impedimento económico, sino de que "no debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de dos mil toneladas".

Consultado sobre sus dichos durante la conferencia de prensa, sobre los medios para poder sacar al submarino, aclaró: "Me preguntaron por medios técnicos para reflotar el submarino y la respuesta es que Argentina no cuenta con medios técnicos para reflotar el submarino -y no debe haberlos en el mundo- para traer de 900 metros de profundidad una mole de 1300 toneladas de peso. Eso he dicho y lo reafirmo", remarcó.

"Ahora tenemos que pagar u$s 7500 millones y eso, en este momento del país, es toda una cifra. Y sin embargo no hemos puesto ningún reparo en hacerlo porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", agregó.

Por su parte, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, buscará determinar si hubo negligencia en el operativo de búsqueda y rescate del ARA San Juan. Además, ya pidió que se tomaran “la mayor cantidad de imágenes y datos” para determinar si es posible reflotar el submarino que fue hallado a 900 metros de profundidad en el océano Atlántico