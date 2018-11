El picante cruce entre Tinelli y la ministra Bullrich por su consejo sobre el G20

En medio de la organización del G20, Marcelo Tinelli y Patricia Bullrich se cruzaron por los dichos de esta última en relación a los cortes que tendrán lugar durante la Cumbre y su "recomendación" a los habitantes de la Ciudad.

Todo empezó con la controversial sugerencia de la Ministra de Seguridad, quien aconsejó los porteños que, cuando empiece la reunión de presidentes en Costa Salguero, "se vayan, que disfruten del fin de semana largo".

El conductor de ShowMatch salió al cruce de la funcionaria desde su cuenta de Twitter.

"Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. ¿Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa? ¿O desde donde te parece hacerlo? ¿Gran Bs As, Interior? Decime porfa", señaló irónico.

Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa?? O desde donde te parece hacerlo?? Gran Bs As, interior? Decime porfa @PatoBullrich https://t.co/l6ushb36Sc — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 16 de noviembre de 2018

Consultada sobre los dichos del conductor, la Ministra primero explicó sus palabras:

“Fue una manera general de plantear una situación. Van a haber muchas zonas de restricción. La Ciudad va a estar muy incómoda, sabemos que no todos tienen la posibilidad de irse. Los que se vayan van a estar más tranquilos, pero los que se queden vamos a garantizarles que puedan llegar a sus trabajos”, detalló en declaraciones a radio La Red.

Y después le contestó puntualmente al conductor: "Así que díganle a Tinelli que si va ahí, a Canal Trece, no va a tener problemas".

Vale recordar que el operativo de seguridad para la cumbre del G20 incluye cortes de calles, anillos especiales de contención, aeropuertos cerrados y otras medidas que complicarán las actividades habituales de los ciudadanos.

Por esa razón, la administración nacional dispuso que el viernes 30 de noviembre sea feriado. Las empresas privadas tienen libertad de acción, pero el centro estará casi intransitable.