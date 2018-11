"Por subir a Cristina al ring se fueron capitales y nadie invierte en el país"

"La Argentina es un cementerio de oportunidades perdidas", reflexiona Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Innovación, Productividad y Desarrollo UBA-Conicet, en una entrevista con 3Días. A Coremberg se lo nota cómodo a la hora de analizar la difícil coyuntura económica, pero claramente se muestra como pez en el agua, cuando pone el foco en las razones fundamentales que se esconden detrás de esta nueva crisis y que han venido frenando sistemáticamente el desarrollo argentino. Entre ellas, "la corrupción" que, asegura, ha alcanzado tal magnitud como para espantar los capitales de largo plazo que la Argentina necesita para cortar con décadas de decadencia. Su obsesión por este flagelo lo llevó a ponerle un número concreto: junto a Martín Grandes, también investigador del Conicet, publicó un revelador estudio que concluye que con sobornos del 20% en la obra pública y subsidios al transporte y la energía, en diez años de kirchnerismo se habrían perdido u$s 36.000 millones, un monto equivalente a un 6% del PBI.

¿Cómo estás viendo la marcha de la economía?

-Estamos en una crisis de solvencia, todo empezó con una crisis supuestamente cambiaria, se transformó en una crisis de balanza de pagos y ahora estamos tratando de zafar de una crisis de solvencia, de poder pagar la deuda. Creo que todos los economistas serios coincidimos que empezó con el corrimiento de las metas de inflación, pero también con el diagnóstico inicial del Gobierno en diciembre de 2015. Fue un flor de error de diagnóstico que atraviesa no solo a los partidos que integran la coalición gubernamental sino al conjunto del sistema de partidos políticos. Porque lo que veo como cuestión recurrente es que subestimaron los problemas de la macroeconomía y eso está ocurriendo desde el comienzo de la democracia a la fecha. Además de que la política y el marketing político llevan a brindar esperanza, lo entiendo, si no hay un diagnóstico certero que le muestre a la gente que los vota los desequilibrios que tiene Argentina, pasa lo que sucedió: tuviste tres años financiando un desequilibrio fiscal muy profundo que se transformó en un desequilibrio de las cuentas externas y en salida de capitales, y ese financiamiento era con crédito en el exterior. Lo que cambió fue pasar de un mecanismo de financiamiento del gasto público por impuesto inflacionario a una proporción importante de deuda pública, en parte, deuda cuasi fiscal con las Lebac y ahora con las Leliq, y gran parte pidiendo prestado en el exterior a través de los bonos que se emitieron.

¿Dirías que el problema estructural de la Argentina es económico o eminentemente político?

-Esencialmente es político e institucional, y después viene el problema económico. Para que la Argentina tenga un crecimiento a largo plazo y empecemos a pensar en cómo desarrollarnos, primero hay que crecer en forma sostenida. La Argentina tuvo 100 ministros de economía en 100 años. Nunca logró crecer siete años seguidos. Son ciclos muy cortos, con crisis disruptivas de caídas muy importantes del PBI que luego nos dan la sensación de que estamos mejor que antes cuando en realidad vos comparás lo mejor de cada régimen macroeconómico y no estamos mejor que antes. Habiendo tenido el PBI per cápita de Australia a comienzos del siglo XX, hoy somos el 30% de Australia. Para crecer como Australia, la Argentina necesita un boom de productividad, exportaciones e inversiones altas, continuas y eficientes. Ello implica duplicar su crecimiento histórico y el volumen de sus exportaciones y generar ganancias de productividad positivas y sostenibles en el tiempo. Pero la clave pasa por un de sistema de auditoría y judicial independiente del sistema político, así como decisiones fiscales como la inversión pública en manos de técnicos no políticos, mandato acotado de las autoridades electas, desde el Presidente hasta el último concejal.

Uno se pregunta, ¿cómo hicieron otros países latinoamericanos? ¿Por qué Chile, Perú, Colombia, lograron crecer mientras nosotros seguimos de crisis en crisis?

-Exacto. Nuestros vecinos eran el 20% de Argentina a comienzos del siglo XIX, y hoy Argentina cayó tanto en términos relativos y ellos crecieron tanto en los últimos 30 años, en promedio, en forma continua, sin crisis brutales cuando hay alguna inconsistencia macro. Nos estamos latinoamericanizando cuando no lo éramos en términos de este numerito: ingreso per cápita. En esta última devaluación, el PBI per cápita en dólares corrientes cayó a la mitad. La Argentina es un cementerio de oportunidades perdidas. Creo que también había una oportunidad, a pesar de que el ciclo de la soja no está beneficiando a este gobierno, para hacer cambios institucionales que este gobierno no hizo. Y volviendo al anterior, estuvimos viviendo implícitamente de la soja como si valiera el doble de lo que vale hoy, u$s 600 en 2011, y hoy estamos en u$s 300, 350. Y estuvimos financiando el boom de consumo interior gracias a ese ciclo internacional favorable que no aprovechamos para generar los ahorros que nos pudieran sostener el consumo hoy.

Hay muchos que culpan al peronismo por la decadencia argentina. ¿Qué pensás, es así?

-Es simplificar, tiene su gran incidencia, sobre todo en cuestiones institucionales. Hoy hay una crisis de representación política en Argentina que los políticos no ven: no ven que el votante promedio, la clase media, los desprecia, han perdido reputación y credibilidad en función de los casos de corrupción que conocemos, e implica también a este gobierno no resolverlos. Yendo al peronismo, la cosa empezó antes, con la década del 30. Con la crisis del 29 se adoptaron políticas, que luego el peronismo continuó y profundizó. El gobierno de la década infame, el conservador, creó el banco central, Federico Pinedo -el abuelo del senador-, como ministro de economía del Partido Socialista independiente que formaba parte de la concordia conservadora, implementó una serie de controles de cambio, proteccionismo, sustitución de importaciones que la siguiente etapa pasaba por promover exportaciones. Prácticamente Perón esta última no la llega a adoptar, pero es una continuidad de esas políticas con el lado social importantísimo que produjo un cambio sustancial de aplicación de leyes laborales aprobadas hasta en ciclos conservadores y por impulso del Partido Socialista anterior. Luego la dificultad que presenta la Argentina es que no se adapta a los cambios en los ciclos internacionales.

¿A qué te referís?

-La política de sustitución de importaciones quizá era correcta en la primera guerra mundial y sobretodo en la segunda, donde los países desarrollados no comerciaban con los países en vías de desarrollo sino que se encerraban en sí mismos. Ahora, termina la segunda guerra, el orden de poder es totalmente distinto, viene la bipolaridad y la Argentina no se adaptó con una buena estrategia económica al nuevo sistema y continuó encerrada en si misma.

¿Por qué el Gobierno no parece estar hoy aprovechando los beneficios de la devaluación promoviendo las exportaciones?

-Al contrario, fue para atrás con los reintegros y poniendo retenciones. Primero, no es una tormenta, la tormenta, en todo caso, existe desde 2011/12, los economistas serios lo señalaban. No así los economistas, por lo menos en forma pública, que estaban asesorando a los candidatos presidenciales. Y si lo sabían, no lo supieron transmitir o no se quiso oír, hay un efecto diario de Yrigoyen en cómo se traslada la sapiencia económica y el diagnóstico en política económica.

¿Macri tiene en la cabeza un plan de desarrollo y esta crisis le impidió ejecutarlo o es el plan perdurar como dice Melconian?

-Cualquier plan de desarrollo, para que sea efectivo, tiene que tomar en cuenta la coyuntura que se recibe, si no no tiene sentido. A mí me da la impresión que no se tomaron en cuenta los desequilibrios que tenía la herencia y el reloj le corrió a este gobierno, no es al primero que le sucede. La Argentina está en una bisagra, al borde de un default, por no decir que ya está en default en algunos bonos. Está en un default interno, con acreedores argentinos.

¿Cómo es eso?

-No hay dinero para pagar jubilaciones. Como no alcanza, a cada gobierno le aparece un pasivo que se le dice contingente, que son todos los juicios que hacen los jubilados porque quieren ganar lo que la ley dice. Ahora se trató de compensar con una flor de quita sobre la deuda reclamada, la reparación histórica, tras quita, digamos, porque no se le paga lo que reclaman. Tiene que pagar 100 y está pagando 20. Por no resolver esas cuestiones, la Argentina tiene shocks de aumentos brutales de deuda pública. Por ejemplo, Menem recibe pasivo contingente de las deudas a los jubilados no reconocidas de la híper de Alfonsín, una serie de bonos, ahora tenemos reparación histórica. La estatización de las AFJP significa que nuestros ahorros ahora los tiene el Fondo de Garantías Sustentable, que en teoría sirve para mejorar las jubilaciones, pero en realidad es un prestamista del Estado porque le presta el dinero de nuestras futuras jubilaciones para el gasto corriente donde el Estado le coloca instrumentos de deuda. La Argentina está en default con los acreedores internos, en su mayoría jubilados,

¿Te parece que este gobierno tendría margen para resolver en serio este tema luego del costo que pagó en diciembre pasado cuando el Congreso trató la última reforma previsional?

-Es mi crítica, si vos estás dispuesto a que te lancen molotovs para meter una reforma jubilatoria con ese nombre... ¡Ahí tendrías que haber hecho la reforma! ¿Cómo vas a meter una reforma que meramente cambia por un ahorro fiscal de súper corto plazo, un año, porque el que viene espero que los salarios le ganen a la inflación, y va a tener muchísimo más lo que se está pagando ahora ese índice. Tenés inflación inercial por ese índice, 70% de gasto es ese índice y, además, no reformaste las jubilaciones ni a favor ni en contra de los jubilados y perdiste la oportunidad. Hoy, para mí, gobierna el peronismo parlamentario, o por lo menos, cogobierna. El Gobierno no tiene fortaleza política para tratar ninguna ley, perdió la iniciativa.

¿Qué imaginás para el 2019? ¿Macri puede reelegir con la economía en recesión?

-No sé, pero me entristece que la discusión política sea hoy Macri o Cristina, tres años después. Por discutir con Cristina y subirla al ring, que es parte de la estrategia política del Gobierno, es que se fueron los capitales y nadie invierte en el país.

En octubre de 2017, Macri salió fortalecido de las legislativas, y la economía luego le estalló igual. No tuvo que ver con Cristina...

-Cristina es senadora hoy con fueros, tuvimos dos años de CFK sin fueros; gana las elecciones Cambiemos, y ahí empieza la Justicia a actuar. Con fueros o sin fueros, ¿no te parece raro? Además hay pobreza en el debate, y abarco a todos. A un año de las elecciones no sabemos qué opciones hay: qué va a hacer el próximo gobierno cuando se termine el acuerdo con el Fondo, con la deuda pública, las Leliq, el apretón monetario, el tipo de cambio... Cada candidato, ¿qué está proponiendo? ¿Qué van a hacer con el déficit cuasi fiscal, va a terminar en un plan Bonex o no? ¿Cuál es la propuesta de cómo evitar un default? Que hay una probabilidad. ¿Cómo evitar una híper? Que hay una probabilidad. Porque Argentina no soporta otra crisis más como la que tuvo. ¿Cuál es la propuesta del peronismo seudo racional de los gobernadores? ¿Cuál es la de la UCR y del PRO? Nadie habla. La gente no está exigiendo lo que tiene que exigir, que son medidas concretas macroecnómicas. Eso es lo que importa; no tiene marketing, pero va a influir en el bolsillo de todos, de la clase media y de la pobre que no tiene laburo.

"Con la plata de la corrupción se podría haber evitado ir al FMI"

¿Se puede recuperar algo de los u$s 36.000 millones que ustedes estiman es el costo de la corrupción K?

-Se gastó, se gastó en campañas políticas, está en el exterior... Acá la cuestión es para que no se renueve el mecanismo de corrupción, después de Cristina, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué se llegó a semejante magnitud? Yo pensaba que el problema de corrupción, ético y moral, hacía a la eficiencia económica a nivel micro. Viendo la magnitud que tienen dos casos, obra pública y energía y transporte, este dinero constituye hoy más que el 70% de las reservas del BCRA, porque las netas son algo más de u$s 10.000 millones. Y estamos hablando de un monto de u$s 37.000: 30 mil de obra pública, 6 mil de subsidios a Energía y Transporte y se agrega ahora el caso de las importaciones de GNL, 1000 millones más. De haber tenido ese dinero, se podrían haber hecho mil cosas, no recurrir al FMI, por ejemplo. La corrupción a nivel macro te espanta los capitales de largo plazo, que son los que la Argentina debería buscar. No van a entrar. O sea, es macroeconómicamente relevante, además de la reputación que la Argentina perdió, tenemos una tasa de riesgo país clavada en 600 puntos. También con el incumplimiento de contratos, porque se adoptan políticas públicas que no tienen nada que ver con los precios y los salarios reales de las personas, entonces incentivás la economía en negro, y para cumplir las reglas inconsistentes con la economía, necesitás entrar en el sistema de corrupción... es el círculo en el que está la Argentina.