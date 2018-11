La aprobación del Presupuesto 2019 impulsó a las acciones argentinas

Las acciones argentinas cerraron con importantes mejoras ayer, tanto en el mercado local como en Wall Street, impulsadas por la tendencia impuesta desde el sector energético tras dos días de recuperación del precio del crudo. La aprobación de la Ley de Presupuesto 2019, un texto alineado con los objetivos acordados por el Gobierno con el FMI a cambio de un paquete de ayuda por u$s 56.300 millones, también se sumó a las señales locales positivas.

"Amanecemos junto a dos noticias positivas que el mercado esperaba con ansias. En primer lugar, el Senado aprobó el Presupuesto 2019 (...) en la cual Cambiemos se anotó un gran triunfo, y por otro lado, se dieron a conocer los resultados de la licitación de Letes en dólares, los cuales fueron óptimos para el Gobierno", dijo la consultora Portfolio Personal en un informe a la hora de apertura.

El índice Merval de la Bolsa porteña cerró el día con un avance del 3,75%, a un cierre de 30.473,818 unidades, con lo que acumula una mejora del 6,5% en las dos últimas sesiones de negocios. En lo que va del año, sin embargo, todavía pierde 2,30% en pesos.

"La mejora de la víspera estuvo fundamentada en la aprobación que hizo el Senado del Presupuesto Nacional 2019", resumió Eduardo Fernández, analista de Rava. "Si bien el monto operado fue bajo, tan solo $ 663 millones, al menos fue mas alto de la semana", añadió.

Pero no sólo los factores locales pesaron en los avances de las acciones argentinas. Tanto la Bolsa porteña como las acciones argentinas en Wall Street tuvieron un respiro luego de semanas de caída en la cotización del petróleo, que golpeaba más que nada a las firmas del sector energético.

Al igual que la Bolsa porteña, los precios del petróleo subieron ayer por segunda sesión seguida, debido a que un declive en los inventarios de combustibles en Estados Unidos y una posible reducción en el suministro de la OPEP respaldaron al mercado. Los futuros del crudo Brent avanzaron un 0,76% mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos ganó un 0,37%.

Los futuros de petróleo venían de registrar un fuerte declive hasta el martes, cuando marcaron su mayor caída diaria en más de tres años debido a los temores a una menor demanda y una sobreoferta. El WTI registró una racha récord de 12 bajas consecutivas.

"El petróleo cayendo fuerte pegó, y que haya recuperado dos días consecutivos ayudó a energéticas y bancos", dijo Diego Falcone de Cohen. "La aprobación del Presupuesto ayuda y también la estabilidad cambiaria, como por ejemplo la baja de tasas que ayuda a una percepción menor de riesgo para acciones bancarias", agregó.

Bancos y energéticas, precisamente, encabezaron los avances del día. La principal ganadora fue la acción de BBVA Banco Francés, con un avance de 7,48%, seguida de Central Puerto con el 6,62% y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte con el 6,61%. Las petroleras YPF, Pampa Energía y Petrobras también ganaron.

Entre las acciones de empresas argentinas en Wall Street, 16 de 19 cotizantes terminaron con avances. Banco Francés subió 9,08%, Central Puerto 8,49% y Corporación América 8,25%, en el podio de las que más avanzaron.

Subieron de la mano de un índice S&P 500 que ganó 1,06% en la rueda. El Dow Jones trepó 0,83% y el Nasdaq 1,72%.

Dos nuevas ON

El mes y medio de estabilidad cambiaria reactivó las colocaciones de deuda de empresas. Ayer Genneia y Plaza Logística licitaron Obligaciones Negociables (ONs), con tasas den dólares altas.

La energética Genneia licitó títulos a 24 meses con una tasa de 12% en dólares, con los cuales captó u$s 51,5 millones. Por su parte, Plaza Logística emitió dos clases de ONs con los que consiguió en total u$s 20 millones, tras recibir ofertas por u$s 21,6 millones. Un segmento fue nominado en dólares y el otro, en UVAs, lo que la convirtió en la primera entidad no financiera en captar fondos bajo este último formato.