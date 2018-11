Las ventas de obras de arte superarán los u$s 1500 millones en una semana

Curiosamente la semana comenzó un domingo, día en el que generalmente el mercado se toma vacaciones; Christie’s vendió u$s 280 millones, menos de lo esperado, ya que nueve obras no tuvieron comprador, entre ellas un Van Gogh que se esperaba superara los u$s 50 millones. Los expertos dicen ahora que la base era alta, pero no recuerdan la obra similar que se vendió el año pasado, en u$s 81 millones.

Se confirmó nuestro pronóstico de que la obra de Tamara de Lempicka sería récord; llegó a u$s 9,1 millones y un Dalí logró u$s 1,5 millones. El vendedor era la compañía de seguros que había pagado sus valores cuando fueron robadas de un museo holandés; no sabemos si pagó rescate a los ladrones por ellas.

También fue récord una típica obra del escultor Jean Arp; realizada en mármol y pieza única, llegó a inesperados u$s 5,8 millones. Se vendieron además 13 obras de Picasso en u$s 89 millones, confirmando que es el líder del mercado. La obra más cara fue Los nenúfares de Monet; se pagaron u$s 31,8 millones y se fue a China. Una lindísima obra de la impresionista norteamericana María Cassatt alcanzó los u$s 4,8 millones, demostrando que su cotización aún está en suba. Un paisaje nevado de Monet triplicó su base y se vendió en u$s 15 millones.

Se vendieron además dos esculturas de Giacometti; una la compró un coleccionista griego en u$s 13,8 millones y el “Gato” superó los u$s 17 millones. Fueron ocho las obras que superaron los u$s 10 millones. Al día siguiente se vendieron todas las obras de los hermanos Giacometti en altos valores. En la venta del día, sumó u$s 40 millones la casa británica, que esta semana vende importantes obras de arte contemporáneo con bases que asustan.

Sotheby’s comenzó muy bien su semana de ventas. El lunes recaudó u$s 315 millones por la venta de 49 obras, aunque no encontró compradores a 16 obras ofertadas, algunas con garantía de venta de u$s 30 millones, con lo cual las venderá en privado y seguramente asumirá una importante pérdida. Pero sí logró récord para el retrato “El Príncipe del Placer”, la obra del belga René Magritte, por la cual pujaron siete candidatos hasta que el vencedor se la quedó, por u$s 26,8 millones. El paisaje de Egon Schielepor se vendió por u$s 24,6 millones; era uno de los restituidos a parientes del expolio nazi. Quintuplicó su récord el retrato de Oskar Kokoschka: el marchand Gagosian lo pagó u$s 20,4 millones.

El Ludwig Kirchner se vendió en u$s 22 millones; hacía 30 años que se exponía en el museo Guggenheim y todas habían sido devueltas a parientes. También tres obras de Kandinsky superaron los u$s 20 millones.

El lo que va del año, Sotheby’s lleva vendidos más de u$s 1000 millones de arte moderno e impresionista, lo que equivale a un aumento de 11% en sus ventas.

Obtuvieron un buen precio las obras fauvistas ofrecidas, como un Vlaminck que había costado u$s 400.000 en 1984 y ahora, 34 años después, se vendió en u$s 16,7 millones; muy buen negocio para el vendedor, que lo disfrutó todo este tiempo y además recibe una fortuna por él. También se logró un buen precio por un paisaje de Cézanne, que duplicó su base y se vendió en u$s 11 millones.

Durante esta semana comienzan los remates de arte de post-guerra y contemporáneo, donde tanto Christie’s, Sotheby’s y Phillips buscan consolidar el aumento de ventas y precios.

Se ofrecerán 11 obras de la colección de David Teiger para, con el dinero obtenido, fomentar el arte contemporáneo. Se destacan obras de De Kooning, Peter Doig, una de la brasileña Beatriz Mijares, que estimamos superará el millón de dólares y será nuevo récord de la artista. Otra obra importante es la escultura en madera policromada de Jeff Koons, de la cual hay solamente cuatro ejemplares y se espera supere los u$s 5 millones.

Las mayores estimaciones de venta son para dos obras de Gerhard Richter, otra de gran tamaño de Basquiat, algunos Georgia O’Keeffe característicos y se pide una locura como base, en u$s 12 millones, para una bandera norteamericana en color gris del genial Jasper Johns. De 34 por 50 cm., fue vendida por el marchand Leo Castelli hace 25 años.

Sotheby’s no realiza más remates de arte latinoamericano y las obras del colombiano Botero se integran a estas subastas. Son siete las ofrecidas y rondan los u$s 500.000 en promedio. Hay también obras de los argentinos Tomasello y Le Parc. Veremos cómo sigue esta semana multimillonaria en Nueva York.