Un desfibrilador monetario que requiere "muñeca"

Un desfibrilador es un aparato medico muy conocido que se usa para restablecer el ritmo cardíaco a través de una descarga eléctrica. El paquete monetario parece trabajar en el mismo sentido. Argentina atravesó una crisis de balanza de pagos y una pérdida de confianza, que se tradujo en una caída de la demanda de dinero y una fuga hacia el dólar. Si se profundiza este proceso puede causar serios daños sobre la inflación.

El mecanismo ideado por el BCRA que incluye el congelamiento de la base monetaria, altas tasas de interés y bandas de intervención cambiaria cumplen el mismo rol que un desfibrilador. Su objetivo es restablecer la demanda de dinero y reducir la vulnerabilidad financiera, en el corto plazo. Junto con el paquete fiscal, el programa monetario es un intento del Gobierno por estabilizar la economía antes de las elecciones. Sin embargo, no está exento de riesgos.

La nueva política monetaria es un intento de recomponer cierta confianza a corto plazo y no puede extenderse mucho. En primer lugar, la actividad económica no es sostenible con estas tasas de interés, el castigo sobre el capital de trabajo es demasiado fuerte. En segundo lugar, el activo del BCRA está dolarizado y su pasivo pesificado y por ello la devaluación tiende a mejorar el patrimonio de la entidad. La relación reservas sobre pasivos remunerados es la mejor en 4 años, lo cual le da a la entidad cierto margen de maniobra. Pero no hay que olvidar que el BCRA es quien toma deuda a una tasa efectiva de 100% anual a través de las Leliq. No puede sostener este proceso por mucho tiempo sin que surjan dudas sobre su sostenibilidad.

En efecto, todo el programa monetario tiene como objetivo recomponer la demanda de activos en pesos y evitar grandes fugas hacia el dólar. Para ello se sostiene alta la tasa de interés y se limita la volatilidad del mercado cambiario con bandas de libre flotación. La hipótesis es que la demanda de dinero cayó porque el dólar se había vuelto muy volátil y las expectativas de inflación se habían disparado.

El BCRA camina por un desfiladero muy angosto en su objetivo de recuperar la demanda de dinero. Debe mantener la tasa alta y las bandas de libre flotación activas para estabilizar el mercado monetario y cambiario. Pero de mantener este esquema tan exigente demasiado tiempo, podrían pasar dos cosas. En primer lugar, las elevadas tasas de interés tendrían un efecto crecientemente dañino sobre la actividad económica, lo cual conspira contra la demanda de pesos. Si hay menos movimiento económico, hay menos necesidad de mantener pesos.

Por otra parte, estas tasas hacen crecer muy rápidamente el stock de Leliq. Si bien las Leliq pagan una tasa de interés nominal en el rango de 70%, como los intereses hay que pagarlos con nuevas Leliq que también pagaran intereses, la tasa efectiva sería cercana al 100%. De mantenerse las condiciones actuales, el stock de deuda remunerada del BCRA tendería a duplicarse en 12 meses. Si el mercado percibe que el stock de estas "Letras de Liquidez" es insostenible, podría interpretar a las Leliq como emisión monetaria potencial e inflación futura. Lo cual pondría en serio riesgo todo el programa y volveríamos a "foja cero".

En esas condiciones podría haber un nuevo movimiento hacia el dólar. Pero el extremo contrario, también es peligroso. Si el dólar bajara demasiado y el Banco Central empezara a acumular reservas, comprando divisas, comenzarán a acumularse las probabilidades de una disparada del dólar. Porque a medida que baje el dólar el tipo de cambio se apreciará rápidamente porque además la inflación ayudará. Con el agravante de que al comprar reservas se irán emitiendo pesos que forzarán la baja de tasas. Cada vez más pesos, con tasas más bajas y un dólar apreciado, tarde o temprano llevarían a que la expectativa de devaluación superara la tasa. Todo un cocktail también riesgoso.

Por ello, todo este esquema requiere cierta "muñeca" para funcionar. No se puede bajar la tasa demasiado rápido porque se corre el riesgo de una nueva suba del dólar (recordar el 28 de diciembre de 2017), tampoco se puede mantener así por mucho tiempo, porque el stock de Leliqs sería un problema y lo mismo la actividad económica. Tampoco conviene mucho que el dólar se "desbande" demasiado y presione mucho sobre la banda superior o sobre la banda inferior. Lo ideal, es que las tasas vayan bajando gradualmente y el dólar vaya subiendo de la misma manera.

Naturalmente, no se trata aquí de recuperar LA CONFIANZA (con mayúsculas) de la moneda argentina, eso va a llevar mucho más que un gobierno. Simplemente se trata de restablecer la demanda de dinero a los niveles que tenía el año pasado o algo semejante. Pero para tener éxito en serio, el programa monetario debe ir acompañado de un ajuste fiscal y reformas pro-mercado. Ello permitiría recomponer la actividad económica que lleva una década con problemas. Después de todo, el crecimiento es lo único que limpiaría la deuda que se está tomando, tanto, dentro del programa monetario como del lado fiscal.