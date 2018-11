Con mercado más calmo, empresas salen a emitir deuda en dólares

Las empresas Genneia y Plaza Logística licitaron Obligaciones Negociables (ONs) en busca del financiamiento en el mercado de capitales, con atractivas tasas en dólares que atrajeron bastante interés entre los inversores privados.

Genneia, firma energética dedicada a los sectores de gas y renovables, licitó títulos a 24 meses con una tasa de 12% en dólares, con los cuales captó u$s 51,5 millones, sobre u$s 56 millones ofertados tanto de inversores privados como institucionales.

Se trata de una alternativa interesante para inversores agresivos por el moderado apalancamiento de Genneia, sostuvo Balanz Capital -uno de los agentes colocadores-, que además sugirió mantener una estrategia de "buy and hold" por el bajo nivel de liquidez que prevé.

La obligación es de modalidad 'bullet', es decir el total de la amortización se paga al vencimiento, aunque la actualización de los intereses es trimestral. El gerente de Mercado de Capitales de Balanz, Sebastián Money, consideró que la colocación fue "muy exitosa", en diálogo con El Cronista.

Por su parte, Plaza Logística emitió dos clases de ONs con los que consiguió en total u$s 20 millones, tras recibir ofertas por u$s 21,6 millones. Un segmento fue nominado en dólares y el otro, en UVAs, lo que la convirtió en la primera entidad no financiera en captar fondos bajo este último formato.

La licitación en moneda estadounidense llamó la atención de inversores privados. Emitidas a un plazo de 12 meses y también de formato 'bullet', estas ONs se adjudicaron a una tasa de 10,25%.

El tramo nominado en UVA atrajo mayor apetito de los fondos institucionales. Se emitieron 13 órdenes por más de 2 millones de UVAs (cada una cotizada en $ 28,91), lo que totalizó una emisión de casi $ 70 millones. La tasa de corte resultante fue de 11% anual en UVAs. El plazo es de 24 meses.

El analista financiero Rubén Pasquali analizó tanto las emisiones de Genneia y Plaza Logística como las de Toyota y BACS que tuvieron lugar en los últimos días y consideró que la estabilidad cambiaria, que se manifestó con la considerable baja de tasas de Letes en dólares que licitó el Gobierno, representa una importante oportunidad para las empresas.

"Las empresas están aprovechando una ventana que se está abriendo con las licitaciones de letes que vienen bajando sus tasas en dólares, mientras sube el porcentaje de aceptación. Creo que estas colocaciones son para aprovechar este mejor momento", señaló Pasquali.

En expansión

Genneia busca, a través de un agresivo plan de expansión, incrementar su capacidad de generación de 874 MWh (megavatio por hora) a 1533 MWh en 2021 (+75%), lo que estiman que demandará una inversión de capital por u$s 850 millones.

Este plan contempla una expansión de 195MWh (y una inversión cercana a u$s 194 millones) a nivel corporativo que incluye la segunda fase del parque eólico de Puerto Madryn (Madryn II), que tiene una fecha de inauguración estimada para noviembre de 2019 e implicaría una inversión de capital de u$s 205 millones.

Genneia lleva invertidos u$s 70 millones en este proyecto, y estima desembolsar otros u$s 110 millones en 2019 y u$s 25 millones en 2020. El proyecto sería financiado con flujo de caja propio y con parte de los proceeds de esta emisión.

Por su parte, Plaza Logística utilizará los fondos captados para fondear proyectos orientados a la mejora de competitividad en la logística de sus clientes y, por otro lado, a la realización de desarrollos destinados a la logística del e-commerce.

"Los fondos de está emisión serán dirigidos a dos proyectos que estamos desarrollando. Por un lado, para compañías que necesitan mejorar la competitividad de operaciones logísticas, como Bridgestone. Por otro, para trabajar con compañías que están enfocadas en la logística del e-commerce", señaló Eduardo Bastitta, gerente general de Plaza Logística, en diálogo con El Cronista.

Desde la empresa señalaron el caso de MercadoLibre, firma con la que trabajan en la construcción de un depósito de 73.000 metros cuadrados, cuando el inicio del proyecto contemplaba un espacio de 38.000 metros cuadrados. "Esto demuestra que el plan de inversión se está ampliando y por eso requerimos mayores fondos", señaló Bastitta.