Mercado sin brújula: qué hace falta para que se recupere

El Merval y las acciones argentinas se encuentran dentro de un proceso lateral tanto en lo que respecta a pesos como en dólares. Desde que el tipo de cambio encontró una estabilidad cambiaria, las acciones si bien han dejado de caer, no han podido iniciar un proceso de recuperación sostenida. Algo parecido ocurrió con la renta fija local que, pese a buenos datos como el acuerdo con el FMI y la baja de la volatilidad en el dólar, no pudo si quiera generar un avance sostenido. La reciente aprobación del Presupuesto fue festejado por el mercado, pero desde que se había aprobado por la Cámara de Diputados no se vieron avances significativos en la renta fija argentina. De hecho, los rendimientos de los bonos siguen siendo exagerados con un diferencial de más de 200 puntos básicos respecto del promedio de la región.

Se nota que a el mercado le cuesta encontrar un driver que genere expectativas positivas y le permita dar ánimo a los activos financieros para así poder iniciar primero y sostener después, un proceso de recuperación. Existen, en el medio, muchos factores que generan incertidumbre pese al paraguas del Fondo Monetario Internacional, la reclasificación a emergentes y el desarme de la bomba de Lebac que el Gobierno transitó exitosamente hasta el momento.

Martin Saud, Senior trader de Balanz coincide con la falta de un driver en este último tiempo. “Nuestra visión es que para reactivar el movimiento en el mercado local no bastará con la publicación de nuevos datos económicos y financieros, aunque estos mejoren o empeoren la situación actual del país. Nosotros entendemos que todas las miradas ya apuntan hacia las elecciones presidenciales de 2019, y hasta que no se aclare el panorama con nombres, candidatos, listas y encuestas con posibles ganadores, no vamos a ver mucha expectativa renovada en el mercado”, remarco.

Con una visión igualmente cautelosa, Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds coincide con los analistas de Balanz y sostiene que los anuncios que se hagan, ya sea en materia monetaria o fiscal, no van a cambian las expectativas.

“Lo que el mercado quiere es que políticas concretas muestren resultados y no veo a un mercado pagando por activos argentinos, que logre cambiar la tendencia de mediano-largo plazo, hasta que esto no suceda. El mercado espera ver datos concretos de mejora en las cuentas públicas, externas, inflación y crecimiento, y no solo eso, sino que la mejora tiene que dar señales de continuidad”, sostuvo Kowalczuk.

El Head Portfolio Manager también remarca que a este contexto de crisis se suma el hecho de que estamos inmersos en una crisis de confianza generada por la falta de un horizonte de continuidad de las políticas de ajuste actuales, “este contexto se combina a su vez se combina con el hecho de mantener un déficit financiero de 3,2% en 2019 y de 2,7% para 2020 (pese a proyectar un superávit primario del 1%) lo que implica que para cerrar el programa financiero de ese año falten entre u$s 15.000 y u$s 25.000 millones (dependiendo de la renovación al vencimiento de Letes y Lecap) para cubrir las necesidades de financiamiento”, remarcó.

El número no parece significativo, pero si depende mucho de la postura del Gobierno de turno hacia los mercados y de la reapertura de los mismos.

Por su parte, Adrián Yarde Buller, Jefe de Research de Grupo SBS sostiene que en este momento mandarán más los resultados que las expectativas y es por eso que, desde la compañía no esperan que eventos aislados puedan dar impulso a los activos financieros.

“Consideramos que los activos financieros sólo se van a recuperar si el Gobierno logra recrear la confianza en su política económica y al mismo tiempo convence a los inversores de que el camino a recorrer es sostenible políticamente. Ante la necesidad de mostrar mejoras concretas, vemos como positivo que el gobierno esté priorizando la estabilización macroeconómica por sobre todo lo demás y destacamos que en sus primeras seis semanas la nueva política monetaria dio buenas señales, aunque advertimos que pueden pasar varios meses más hasta que se vean mejoras sensibles y esto podría contener las valuaciones en los niveles actuales por un tiempo”, remarcó Yarde Buller.

El mercado sigue de cerca variables económicas que permitan entender que los objetivos planteados por el Gobierno en medio de la corrida están siendo alcanzadas, es decir, en materia fiscal, monetaria y económica y que a partir de logros en dichas variables mejoren las expectativas de económicas, confianza del consumidor, inflación y expectativa de devaluación.

“Un driver seria que los números fiscales sean mucho mejores de lo que espera el mercado. Si bien el gobierno está esperando que el déficit de este año esté por debajo de la meta, no creemos que este driver tenga un impacto significativo antes del primer trimestre de 2019”, destacó Juan Manuel Pazos, Head de Estrategia de PUENTE.

Para Pazos, otro driver positivo sería que la recesión sea menos profunda y que la recuperación arranque antes de lo que el mercado espera, pero no creemos que vaya a darse en el corto plazo. Por último, “otro driver sería que comience a diluirse la incertidumbre electoral, cosa que tampoco va a pasar a corto plazo", cerro el Head de Estrategia de PUENTE.

Al igual que Pazos, Kowalczuk también entiende que, esta crisis de confianza y falta de claridad de las políticas a futuro, difícilmente se reviertan para antes de las elecciones primarias (PASO). “En resumen, tendremos que ver mejores resultados en lo económico-financiero y tener un escenario político más claro como para esperar mejoras ciertas en los spreads de riesgo de nuestros bonos con continuidad en el tiempo”, aclaró.