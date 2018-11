ARA San Juan: cuál es la situación a un año de la desaparición

El 15 de noviembre de 2017 se recibió la última comunicación del submarino ARA San Juan. En ese momento, se encontraba frente a la costa del Golfo San Jorge, entre las provincias de Santa Cruz y Chubut. A partir de ahí se vivieron días de tensión en medio de la búsqueda, que hasta el momento ha resultado infructuosa.

Actualmente, el Estado confió en la empresa Ocean Infinity para que encabece la búsqueda. Según el perito naval Fernando Morales se trata de la empresa “más equipada del mundo” para esta tarea. El convenio estipula que la Argentina solo le pagaría a la empresa en el caso de que encuentre al submarino –el pago ascendería a u$s 7,5 millones–. Por cada día de búsqueda, calcula Morales, la compañía gasta unos u$s 50.000. Pasados los primeros 60 días que se habían acordado, podría extenderse el acuerdo por otros dos meses más.

Actualmente se está realizando una pericia oficial acerca de lo ocurrido. Según revela Morales, “estarían apuntando a una falla humana”, aunque advierte que se trata de una hipótesis sobre la que hay que tener un cuidado especial, ya que “es muy complicado decir, por ejemplo, que explotó porque alguien abrió una válvula que no tenía que abrir”.

El experto sostiene que existen una serie de mitos en relación a este caso, “como las hipótesis sobre un ataque externo o que el responsable fue un pesquero chino. El sentido común nos lleva a descartar estas opciones”. Igualmente, aclara que al no haberse encontrado el submarino “estamos en un terreno conjetural”. En cambio, apunta a que habrían sucedido una serie de eventos para arribar al desenlace. “Al igual que en la tragedia de Once no podemos hablar de una sola causa”.

Tras la desaparición del submarino hace un año se comenzó a poner más foco sobre la situación de las Fuerzas Armadas en general. Morales cree que “es evidente que el sistema de Defensa argentino está colapsado, al igual que otros sistemas del Estado, como la Salud. Las últimas adquisiciones, más allá de toda valoración, las hizo el gobierno militar”.

En este sentido, para él la discusión trasciende a la Armada, ya que cree que “tenemos que decidir qué queremos de nuestro sistema de Defensa. Mientras no tengamos una política de Defensa no sabremos qué comprar”.

Por otro lado, el perito naval se refiere al territorio de búsqueda del ARA San Juan y las complicaciones que acarrea. “Las profundidades en las que se lo busca alcanzan los 5000 metros –detalla–. No es el fondo de la playa, que apenas está inclinado. Hay accidentes geográficos como en una cordillera, con canales subterráneos”.

Además, explica que si bien se sabe que tras el último contacto hubo una explosión, no se conoce si eso anuló al submarino o si luego puede haber seguido navegando solo, por lo que es “una aguja en un pajar”.

Esta tarde, el presidente Mauricio Macri encabezará un acto en homenaje a los 44 tripulantes de la embarcación. Será en Mar del Plata, al ciudad a la que tenía que arribar el ARA San Juan el año pasado.