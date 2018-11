Hace unos días un misionero me preguntaba que creía yo que iba a pasar... ¿quien iba a ganar las elecciones de 2019?

Convencido, le dije: "Mauricio Macri".

Este amigo me empezó a refutar casi ofendido, entonces le dije: "Vos me preguntaste que creía yo que iba a pasar, no que quería yo que pasara".

Más allá que algunos se ofendan, creo que si las cosas siguen así, la Política y las Matemáticas llevan a un ballotage entre el Presidente Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y en ese escenario el Presidente lleva las de ganar.

Entiendo que sobran los argumentos..., en especial luego de Brasil y el rol del círculo rojo. En todo caso me conformo conque se acepte que en este escenario de tres tercios, lo más probable es que CFK y Mauricio Macri lleguen a segunda vuelta y el final es, por lo menos, abierto.

Esto se da en una lógica de tres tercios, donde guste o no ambos referentes irán al ballotage.

¿Como se rompe esto? Algunos dicen que con la unidad del peronismo.

Pero ¿De que unidad me hablan? Claramente hay posiciones imposibles de conciliar.

¿Cuál es la idea, entonces?

Romper los tres tercios y jugar a los cuatro cuartos. En los tres tercios el Presidente Macri puede superar el 40% más 10% en primera vuelta, o juntar votos del otro tercio para la elección final.

A Macri hay que llevarlo al ballotage, para eso no debe llegar al 40 en primera vuelta y debe competir en segunda, con alguien que tenga menos rechazo que él.

La idea es generar cuatro cuartos, esto alejaría al Presidente del 40% en primera vuelta y permitiría que los que no se quieren juntar jueguen para ser los elegidos para llegar a la segunda vuelta.

¿Cuáles serían los cuatro cuartos?

1- Obviamente Mauricio Macri.

2- El espacio K sin Cristina Fernández de Kirchner. Si ella juega polariza y si o si va a la segunda vuelta incierta con el Presidente.

3- Un PJ y aliados conservadores, con anclaje federal que pueda restar votos al espacio de Cambiemos.

4- Un aglomerado progresista con radicales desencantados con Cambiemos, socialistas, peronistas y otras yerbas más.

El Presidente Macri, llega a segunda vuelta si o si, a juzgar al menos hoy.

Ahora, los otros tres tendrán la virtud de no tener que acordar para unificar candidatos, y además, todos arrancarán con la expectativa de llegar a la segunda vuelta electoral.

Luego, con menores niveles de rechazo que Macri, llegar a la segunda vuelta y ganar con la Matemática y la virtud de la política.

Por ahí suena sencillo el planteo, simplista...

Póngale usted los nombres que quiera a cada uno de los cuatro cuartos, pero es el camino donde la política, la Matemática y una estrategia adecuada, pueden llevar a romper de una vez por todas la grieta.

Si pese a todo esto, Macri gana en primera vuelta porque llega al 40 más diez, o gana el balotaje, evidentemente habrá sido porque así lo desea el Pueblo Argentino.