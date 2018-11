Recién a mediados del año próximo el consumo podría recuperarse

Que el consumo masivo cerrará el año en rojo no es una novedad. Las consultoras que miden la evolución de las ventas de alimentos y productos de cosmética y limpieza en supermercados, almacenes y autoservicios confirmaron la fuerte caída de la demanda en octubre y pronostican un 2018 con una caída en torno al 2%. Pero las malas noticias no se acaban este año. El primer semestre del 2019 también se avizora negro en materia de consumo masivo y la luz comenzaría a vislumbrarse recién en el tercer trimestre, pero no permitirá salvar el año electoral.

Según las proyecciones realizadas por las consultoras Scentia, Kantar Worldpanel y Nielsen, el panorama es muy desalentador, con números que mostrarán una baja de entre 1,5% y 2,5% respecto del cierre de este año. Así lo manifestaron sus directivos en el marco de las jornadas del supermercadismo realizadas por la Asociación de Supermercados Unidos ( ASU) y la consultora GS1 en el salón de convenciones de La Rural.

Comenzó la exposición sobre los "Niveles de venta en tiempos de crisis" Juan Manuel Primbas, de Kantar. Luego de confirmar, como publicó El Cronista ayer, que la merma de octubre fue de 3% y que los diez meses del año acumulan una baja del 1%, afirmó que "la gran incógnita es cuánto dura esto", que se convirtió en un "pesimismo generalizado" a partir de mayo.

Primbas les dijo a los referentes del sector presentes que no está todo perdido, ya que el consumo está muy fragmentado y no cae en todas partes. Por eso, instó a las marcas a buscar esos nichos donde puede haber oportunidades. De hecho, remarcó que el consumo crece en los segmentos de ingresos medios/altos y altos y que también subieron las ventas en almacenes y autoservicios (en el acumulado) y las compras bajo promoción (8%). " En el agregado cae, pero hay pequeños espacios de crecimiento", sostuvo Primbas. Se está registrando una fuerte suba en marcas low price, marcas propias y segundas marcas, mientras que cae el consumo de las llamadas "Marcas A".

¿Qué sucederá a partir de ahora con las ventas? "Es probable que sigan cayendo por tres o cuatro trimestres más, pero más empresas tienen desafíos", señaló, ante decenas de empresarios muy preocupados por la baja demanda, fin de año, el bono y la posible conflictividad social, además de estar ávidos por saber qué les deparará en 2019.

Las estimaciones para los próximos meses de Kantar Worldpanel son de una contracción de 6,4% en el último trimestre de este año y de caídas del 6,2% y 3,6% para los dos primeros del año próximo. Recién en el tercero, el consumo podría mostrar un leve repunte (0,3) y tal vez más en el cuarto, pero un tal mal primer semestre definirá el año.

A su turno, el titular de Scentia, Osvaldo del Río, confirmó que la caída en octubre fue de 3,3% y 1% de baja acumulada, y coincidió en que el 2019 terminaría con una contracción del consumo entre 1,5% y 2,5%, similar a la de este año. El mes pasado, a diferencia de lo que venía sucediendo meses atrás, las cadenas tuvieron peor performance que los autoservicios, ya que cayeron 4,2% versus 2% de los comercios de proximidad.

La explicación que dio Del Río es que las cadenas habían tenido un buen octubre de 2017 y que por eso la caída fue más pronunciada. Y que en el caso de los autoservicios, fue al revés. Porque, por otro lado, los precios en las cadenas subieron 31,7%, mientras que en los almacenes, 36%; en mayoristas, 43%; y en los autoservicios independientes, 35,7%.

Con respecto a la proyección para el 2019, el titular de Scentia remarcó que se mantendrá siempre y cuando no se descontrole la inflación, el tipo de cambio sea predecible, las tasas de interés estén controladas y se recuperen las exportaciones.

Pablo Mandzij, de Nielsen, afirmó que en octubre la caída del consumo fue del 4,9% interanual, con rubros como limpieza que se derrumbó 11,9%. Para esta firma, la demanda masiva también cerrará el 2018 con una baja de entre 1% y 2%. "El shopper alterna canales,tiene una fidelidad baja, y busca las promociones", remarcó el directivo quien le dedicó atención al e-commerce que crece a tasas superiores al 100% y ya es más del 1% de la venta total