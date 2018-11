Genneia emite ONs: tasa de 12% en dólares y planes de expansión para el inversor agresivo

La empresa energética Genneia licitará mañana obligaciones negociables a 24 meses, con las que espera captar u$s 100 millones en el mercado local. Para ello, está dispuesta a ofrecer una atractiva tasa de interés anual de 12% en dólares.

"Esperamos que el cupón a licitar se ubique en torno a un 12% (YTM 12,55%), 397 puntos básicos por encima del rendimiento de su par soberano AO20 (YTM 8,58%) con vencimiento en octubre 2020", señalaron desde Balanz Capital, uno de los agentes colocadores.

En un informe, la administradora de fondos considera que se trata de una alternativa "interesante" para inversores agresivos por el "moderado apalancamiento" de Genneia y la sugerencia de mantener una estrategia de "buy and hold" por el bajo nivel de liquidez que prevé.

Desde 2017 los ingresos de la firma energética crecieron más de 68% en dólares, resaltó el informe, al pasar de u$s 32 millones en el primer trimestre de 2017 a u$s 54 millones en el tercer trimestre de este año.

Además, entre 2016 y 2018 los accionistas realizaron aportes de capital por u$s 170 millones. El principal accionista es Argentum Investments I LLC, grupo controlado por Pointstate Argentum Fund.

"Las inyecciones de capital mencionadas fueron utilizadas para financiar el agresivo proyecto de expansión de Genneia. Dado que la ON GNNEIA 2022 incluye convenants que limitan el nivel de endeudamiento del grupo, Genneia decidió crear nuevas subsidiarias no restringidas para financiar proyectos adicionales a los originalmente obtenidos", explica el informe.

El 75% del financiamiento de estas subsidiarias se fondea a través de deuda sin recurso a la parte corporativa, mientras que el 25% es a través de los aportes de capital de sus accionistas.

Plan de expansión

Genneia busca, a través de un agresivo plan de expansión, incrementar su capacidad de generación de 874 MWh (megavatio por hora) a 1533 MWh en 2021 (+75%), lo que estiman que demandará una inversión de capital por u$s 850 millones.

Este plan contempla una expansión de 195MWh (y una inversión cercana a u$s 194 millones) a nivel corporativo que incluye la segunda fase del parque eólico de Puerto Madryn (Madryn II) y otros proyectos menores para clientes privados, mientras que los restantes 463MWh (inversión de casi u$s 657 millones) serán llevados adelante por las subsidiarias no restringidas a través de deuda sin recurso.

Dentro de la estructura corporativa, el principal proyecto pendiente de finalización es Madryn II que tiene una fecha de inauguración estimada para Noviembre 2019 e implicaría una inversión de capital de u$s 205 millones. Genneia lleva invertidos u$s 70 millones en este proyecto, y estima desembolsar otros u$s 110 millones en 2019 y u$s 25 millones en 2020. El proyecto sería financiado con flujo de caja propio y con parte de los proceeds de esta emisión.

Con respecto al financiamiento de los proyectos de las subsidiarias, la energética cerró dos préstamos Project Finance por un total de u$s 273 millones que serán aplicados a Villalonga I, Chubut Norte I y la Pomona I. "Esto evidencia un buen acceso a este tipo de financiamiento", señaló Balanz.

Riesgos

En el informe, Balanz remarca cuatro riesgos para esta ON, como contracara de la atractiva tasa en dólares que se espera que ofrezca:

- El nivel de apalancamiento moderado de Genneia. Balanz espera que se mantenga entre 4 y 5 x Ebidta hasta 2019, cuando se finalice el proyecto Madryn II.

- El riesgo de ejecución de los proyectos de expansión, ponderado hoy por el positivo track record de la empresa.

- Un potencial atraso en el cierre del financiamiento de sus subsidiarias frente a eventuales adversidades del mercado financiero.

- Cambios regulatorios que afecten las estimaciones de generación de caja actuales.